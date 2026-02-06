1月23日に放送された番組企画をめぐり、“ヤングケアラー”“育児放棄”などと波紋を呼んだ『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）。放送後にSNSで依頼人の両親に批判が相次ぎ、番組が2度にわたって異例の声明を出す事態となった。

問題となった企画の依頼人は、広島に住む6人兄妹の長男（12）。両親が共働きであることから幼い兄妹の世話を担っているとし、番組では「同級生は自由に遊んでいて羨ましい。正直、長男をやるのに疲れた」と少年の依頼メッセージが読み上げられていた。

「VTRでは“探偵”の霜降り明星・せいやさん（33）が少年の自宅を訪れ、子供たちと交流したり、長男に代わって家事・育児をサポートしたりする様子が紹介されました。せいやさんはおむつ替えや食事の用意など手際よくこなすいっぽう、少年が大きな負担を抱えているような内容に批判が殺到。冒頭で父親が乳幼児を残して出かけた場面や、エンディングで『〇〇（長男の名前）、米炊いて！7合！』と母親の声が流れたことは炎上に拍車をかけることに。放送後には母親が経営する美容サロンや両親個人のSNSアカウントが特定され、誹謗中傷の書き込みが相次いだのです」（テレビ誌ライター）

番組の声明によれば、父親が乳幼児を残して出かけたことや、母親が「米炊いて！7合！」と言い放ったことは、番組の編集・構成上の演出として表現したという。また、少年の依頼メッセージも原文とは異なり、番組側と家族で内容を確認・相談し合った上で放送用に構成・改稿したとの説明があった。

番組の演出によって炎上が引き起こされたかたちだが、元迷惑系YouTuberで現在は奈良市議会議員のへずまりゅう氏（34）の“参戦”が拍車をかけることに。

へずま氏は25日にXで広島入りを報告し、《「一日だけでもいいので次男になりたい」この言葉にはSOSが込められています。もう辛い思いをしなくていいんだよ。子供の為に全力で動きます》と介入を宣言。投稿では、少年の母親が経営していると思しき美容サロン前で撮影した自撮り写真も公開していた。

さらに別の投稿では、県内の駅前で撮影した自撮り写真を添え、《長男くんが苦しまないよう両親の考え方から見直させます》とも投稿。この時点ではへずま氏が家族に接触したかどうかなども不明だったが、他県の市議が一般家庭に介入しようとする行為に批判の声が相次いでいた。

■事実確認もなし…父親が明かしたへずまりゅう氏による影響に広がる衝撃

そんななか、2月3日に「集英社オンライン」で公開された家族のインタビュー記事で、少年の父親が明かした“被害”に衝撃が広がっている

へずま氏について「直撃など受けたのですか？」との質問に、父親は「写真を撮って投稿しただけで僕らへの接触はありません」と回答。だが、へずま氏のせいでインスタグラムに“凸るぞ”“殺してやる”といった誹謗中傷メッセージが1万件ほど届いているとも明かし、「事実確認をした形跡もなく本当に迷惑です」と困惑していた。

また、母親のインスタグラムにも同じようなメッセージが1万件ほど届いたとのこと。へずま氏やYouTuberが来る恐れもあることから、放送翌週は美容サロンを予約していた客に日程変更をしてもらったことも明かしていた。

へずま氏のXは77万人を超えるフォロワーを抱え、大きな発信力を有する。最近では暴露系インフルエンサーと“いじめ撲滅委員会”を結成したことも話題を呼んだが、今回は裏目に出てしまったようだ。

「家族のもとへは警察が自宅に訪れ、学校や児童相談所など各所から連絡があったそうですが、問題視されるようなことはなかったといいます。長男もインタビューで、“今回の炎上で一番嫌なこと”を聞かれ、《お父さんとお母さんが炎上夫婦って言われたりするのがすごく嫌だ》と答えており、一連の批判はむしろ長男を疲弊させていたことが明らかになっています。

インタビュー公開後には母親もインスタグラムで声明を出し、《私たちは夫婦および家族で話し合い、協力しながら家事・育児を行っており、子どもたちに過度な負担を負わせている事実はありません》と釈明しています。

へずま氏は現在までに進捗状況などは報告していませんが、家族から迷惑がられていることが明らかになりました。少年の両親が炎上したのは番組の演出が原因でしたが、事実確認もしていないのであれば、“SNSで母親の仕事場を晒して煽っただけ”と捉えられても仕方がないように思います」（WEBメディア記者）

Xではへずま氏の家族に対する行動に、“迷惑行為”だと改めて批判する声が上がっている。

《へずまの悪行にはウンザリだ》

《実際は何もしてないみたいだな。ネットいじめを煽っただけ》

《イジメ撲滅を掲げてた張本人が社会的イジメを助長してどーするんだ》

《へずまの「子供のため」はただの勘違いの迷惑行為だった。 事実無視して突っ走り、 結果的に無実の家族を地獄に叩き落とした》