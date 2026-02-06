【6000万回再生】2月6日「風呂の日」に観たい、可愛すぎるカワウソの沐浴動画
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「ふ（２）ろ（６）」（風呂）と読む語呂合わせから、2月6日は「風呂の日」。最近では、お風呂に入るのを面倒くさがる「風呂キャンセル界隈」なる言葉もあるようですが、まだまだ寒さが続くこの時期、やっぱり温かいお風呂が恋しくなるものです。
さて、そんな「風呂の日」に観たいのが、YouTubeチャンネル「Aty」が2019年10月19日に公開した「アティの沐浴 [Otter life Day 134] 」と題した動画。まだ１歳だったカワウソのアティくんが、散歩から帰ってきて、洗面台で気持ちよさそうに体を洗われる様子が収められています。飼い主さんの腕にしがみつき、うっとりとした表情を見せるアティくんの姿は、なんとこれまで6000万回以上再生され、今も世界中の多くの視聴者を癒やしています。
動画は、飼い主さんが洗面台にお湯を張る場面から始まります。散歩で汚れた体を毎日洗ってもらっているというアティくん。お湯に浸けられて最初はちょっと戸惑い気味ですが、飼い主さんが優しく体を洗い始めると、リラックスした様子で気持ちよさそうな表情を浮かべます。されるがままに体を洗われ、時折、飼い主さんの腕をぎゅっと掴む姿はまるで甘えているかのよう。飼い主さんへの深い信頼がうかがえます。
お湯に慣れてくると、蛇口から流れ出る水で遊んだり、排水栓を抜こうとイタズラする余裕も。最後の仕上げにシャワーで丁寧に体を流してもらい、すっかりきれいになったアティくんは、ふわふわのタオルに包まれてなんとも眠そうな顔を見せるのでした。
カワウソの毛が濡れた時にどんな感じになるのか、めったに見られない状態を観察できるのも興味深いところです。
飼い主さんに身を委ね、安心しきった表情で体を洗われるアティくん。その愛らしい姿が、私たちの日々の疲れを洗い流すかのような癒やしを与えてくれる動画です。
さて、そんな「風呂の日」に観たいのが、YouTubeチャンネル「Aty」が2019年10月19日に公開した「アティの沐浴 [Otter life Day 134] 」と題した動画。まだ１歳だったカワウソのアティくんが、散歩から帰ってきて、洗面台で気持ちよさそうに体を洗われる様子が収められています。飼い主さんの腕にしがみつき、うっとりとした表情を見せるアティくんの姿は、なんとこれまで6000万回以上再生され、今も世界中の多くの視聴者を癒やしています。
動画は、飼い主さんが洗面台にお湯を張る場面から始まります。散歩で汚れた体を毎日洗ってもらっているというアティくん。お湯に浸けられて最初はちょっと戸惑い気味ですが、飼い主さんが優しく体を洗い始めると、リラックスした様子で気持ちよさそうな表情を浮かべます。されるがままに体を洗われ、時折、飼い主さんの腕をぎゅっと掴む姿はまるで甘えているかのよう。飼い主さんへの深い信頼がうかがえます。
お湯に慣れてくると、蛇口から流れ出る水で遊んだり、排水栓を抜こうとイタズラする余裕も。最後の仕上げにシャワーで丁寧に体を流してもらい、すっかりきれいになったアティくんは、ふわふわのタオルに包まれてなんとも眠そうな顔を見せるのでした。
カワウソの毛が濡れた時にどんな感じになるのか、めったに見られない状態を観察できるのも興味深いところです。
飼い主さんに身を委ね、安心しきった表情で体を洗われるアティくん。その愛らしい姿が、私たちの日々の疲れを洗い流すかのような癒やしを与えてくれる動画です。
関連記事
冬の温泉旅行を満喫するカワウソが可愛すぎ！伊豆の温泉とお刺身にご満悦な姿に癒される
冬の乾燥はカワウソにも大敵！「ぷにぷに肉球」を守る念入りケアの様子を大公開
【冬の恵み】プールに張った氷をお煎餅のように食べるカワウソが可愛すぎ
チャンネル情報
カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。