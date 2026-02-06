米ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに2026年夏オープン予定の『ワイルド・スピード』新アトラクション『ワイルド・スピード：ハリウッド・ドリフト（Fast & Furious: Hollywood Drift）』より、予告編映像が公開された。ドミニク・トレット役ヴィン・ディーゼルのナレーションも聞くことができる。

『ワイルド・スピード：ハリウッド・ドリフト』は、画期的な360°回転の4人用ドリフト・カーに乗り込み、フットボール場12面分に相当する広大で複雑なライド・トラックを最高時速72マイル（約116キロ）で駆け抜ける新感覚のジェットコースター。

映像では、クルマ型ビークルがハリウッドのうねるコースを猛スピードで駆け巡る、前代未聞のライド体験を垣間見ることができる。宙吊り状態になったと思えば、縦横無尽の360°ドリフトが炸裂。ワイルドなスピードを全身で味わうことができそうだ。

ヴィン・ディーゼルによるドムのドスの効いた声も。「準備はいいか」「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの『ワイルド・スピード』ネクスト・チャプターに向けて、シートベルトを締めろ」。

『ワイルド・スピード：ハリウッド・ドリフト（Fast & Furious: Hollywood Drift）』は米ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに2026年夏オープン予定。ユニバーサル・スタジオ・フロリダにも2027年オープン予定だ。