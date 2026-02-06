この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が運営するYouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」が、「【元海上自衛隊幹部が解説】アメリカのグリーンランド領有【グリーンランドの地政学】」を公開した。トランプ大統領が言及したグリーンランド購入構想を切り口に、同島の地政学的価値と、それが孕む同盟関係へのリスクについて解説している。

動画ではまず、グリーンランドの歴史と現状を整理。日本の約6倍もの面積を持つこの島は、8割が氷で覆われているにもかかわらず「緑の島」と名付けられたのは、入植者を呼び込むためのバイキングによる「一種のマーケティング戦略だった」という。地政学的には、冷戦期においてソ連原潜の進出を阻むチョークポイント「GIUKギャップ」を形成する要衝であり、現在も気候変動による北極海航路の開通や、豊富なレアアース資源、対ロシアのミサイル防衛最前線として重要性を増している。

一方で、オオカミ少佐は「米国の地政学的強みは地球の中心部であるユーラシア大陸から離れた『島』であること」だと指摘。海という天然の防壁に守られつつ、世界中に展開する同盟国を拠点に戦力を投射できる点が最強たる所以だとする。しかし、トランプ氏の構想は「力による現状変更も肯定される」というメッセージとなりかねない。これは米国が築いてきた国際法秩序を自ら破壊し、力の論理で動く中国やロシアを利する行為であると警鐘を鳴らす。

結論として、米国はすでにグリーンランドに基地を有しており、資源開発でもグリーランドとの協力は可能、中ロの進出も軍事・経済両面で防げているため、領有せずともの目的は達せられている。オオカミ少佐は、無意味な領有議論は米国が力の源泉である同盟を「自ら破壊しにかかっているようなもの」であり、同盟国との信頼を損なうデメリットの方が圧倒的に大きいと論じた。

YouTubeの動画内容

00:00

トランプ大統領の発言とグリーンランドの基礎知識
02:45

ソ連潜水艦を封じ込める要衝「GIUKギャップ」とは
04:10

温暖化で激変する価値観と「北極海航路」の利権争い
07:37

互いに弾道ミサイルを撃ち合う「防衛の最前線」としての価値
10:02

結論：領土購入は「最強の盾」であるNATO同盟を破壊する愚行

