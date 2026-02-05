この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【パソコン値上がりの真実】ASUS シンシア部長との対談を今年もお届けします。今年こそ聞きたいことが満載ですね！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で動画「【パソコン値上がりの真実】ASUS シンシア部長との対談を今年もお届けします。今年こそ聞きたいことが満載ですね！」を公開。ASUS JAPANのシンシア・テン氏との対談で、2026年のパソコン業界の展望について語った。



動画の冒頭、戸田氏は2025年を振り返り、ASUSにとって良い年だったかを質問。テン氏は「とても良かった」と応じ、「企画していた製品を良いタイミングで出せました」と、市場のニーズに応えられたことが好調の要因だと分析した。



続いて話題は、多くのユーザーが関心を寄せるパソコンの値上げについて。戸田氏が2026年の価格動向を尋ねると、テン氏は「PCの価格は上がるとみています」と断言。具体的な値上げ幅については「約10%から20%値上がりする見込み」との予測を明かした。その要因として、メモリ関連部品の価格上昇、CPU供給の逼迫、物流コストの増加、そして為替の影響など、複数の要素が絡み合っていると説明した。



さらに、この値上げ傾向がいつまで続くかという問いに対し、テン氏は「今年の後半まで続く可能性が高いとみております」との見解を示した。特にメモリやSSDの価格については、AI需要の高まりを背景に「一時的な変動ではなく、この値段で定着していく」と述べ、価格が元に戻る可能性は低いことを示唆した。



一連の対談を通じて、パソコンの値上げは避けられない現実であることが浮き彫りになった。テン氏の冷静な分析は、今後のPC市場が新たな価格帯へと移行していく可能性を示しており、消費者にとっても重要な情報となりそうだ。