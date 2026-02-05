これ気になるぅぅぅ♡【スタバ】温めて食べてみて！「新作フード」

モーニングにもランチにもおすすめ！【スターバックス】に登場した新作フードをご紹介します。どちらも温めることで食感や香りが引き立ち、よりおいしく楽しめそう。今回は、ペストリーとサンドイッチをピックアップしたので、気分に合わせて選んで！

濃厚なチョコはリッチ感◎ 甘党さん必見「チョコレートバブカ」

渦を巻いたような形が特徴の「チョコレートバブカ」は、チョコレートフィリングを挟んだデニッシュで、どこを食べてもチョコが楽しめるのが嬉しいポイント。ヒーティングすると「サクサクの食感が際立ち、チョコレートがとろけてより美味しく食べることができます」（公式サイトより）とのこと。@hifumi4さんも「上品な甘さ」「サクサク」「美味しい」と感想を投稿しています。イートイン価格\390（税込）。

甘辛 × サクッとふんわり！「照り焼きチキン 石窯フィローネ」

照り焼きチキンとソテーしたキャベツ、マヨネーズを「軽い食感のフィローネ」（公式サイトより）でサンドした「照り焼きチキン 石窯フィローネ」。@j.u_u.n__starbucksさんは「食べごたえあっておいしかった」そう。こちらもヒーティングがおすすめで、サクサク感を楽しみたい時は“長めに温めて”とお願いしてみて！イートイン価格\540（税込）。

イートインはもちろんテイクアウトでも温めてくれるので、ぜひ利用してみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

