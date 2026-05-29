【スターバックス】で、現在発売中の「新作フード」はチェックした？ 今回は、スタバマニアも「高級感ある味」と絶賛しているスイーツと、スタバらしくおしゃれに仕上がったポークカツのサンドイッチをピックアップ。どちらも今すぐ食べてみたくなりそうな、魅力がたっぷり詰まっているんです。この週末は、お気に入りのドリンクのお供に新作フードを選んでみて。 SNSで話題！？ 軽やかな口どけが