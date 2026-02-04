巨人・則本　チーム１００球一番乗り　「田中さんに負けないようにと投げていたら」

「巨人春季キャンプ」（３日、宮崎）

巨人の則本昂大投手（３５）が３日、チーム一番乗りとなる大台１００球のブルペン投球を行った。負けん気の強さを見せ、修正を重ねながらの“３連投”だ。「今日も（田中将と）隣で投げさせてもらって、いつまで投げるんやろうな、と。田中さんに負けないようにと投げていたら、１００球にいっちゃったので」。闘争心むき出しで、ブルペンの主役となった。

充実の３日間を終え、表情は晴れやかだった。キャンプイン直後のブルペンで感じた「ブレ」を２日目の全体練習後に行った投球練習で修正。さらに３日目となったこの日、求めたのは再現性だ。「自分の中で追い込むことができた」と、新天地にかける覚悟を示した第１クールとなった。

かつて東北を歓喜に包んだ田中将と再び同僚となり、迎える新シーズン。経験豊富な右腕コンビだけに、阪神の嶋田スコアラーは「抑え方を知っているベテランが乗ってくると厄介になる」と早くも警戒心を強めた。

座右の銘は「弱気は最大の敵」。３年ぶりの先発復帰で投球フォームから見直している。「自分はどちらかというと投げて体に染み込ませるタイプ。元気があれば投げたい」。則本が新たな舞台でギアを上げる。