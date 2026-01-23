則本昂大（35）が、田中将大（37）を追いかけるように楽天から巨人へと移籍した。「伝説の共闘」「強力タッグ再び」――。巨人担当記者は競うように、伝説といわれた13年前の”2枚看板”の活躍を引き合いに出す記事を書き続けているが、実は2人の間に「距離」を感じているという。6年前に起きた「ある出来事」をきっかけにすでに盟友関係は崩れていたというのだ。＊＊＊【比較写真】よく見ると顔が似ている田中将大と則本昂大