■シーンごとにがらりと違う顔を見せる平野

【動画・写真】平野紫耀のGQ撮影ショートムービー・3月号表紙

『GQ JAPAN』3月号に登場したNumber_i平野紫耀の、撮影の様子を収めたショートムービーが、雑誌公式SNSにて公開された。『GQ JAPAN』3月号は、1月30日から発売されている。

動画冒頭では、螺旋階段の手すりにもたれた平野が登場。次に道路やビルなどが、モノクロカラーで無機質に映し出される。続けて、白いシーツに横たわる平野の姿や、ブルーのニットを着て物思いにふける姿など、次々と切り替わっていく。

黒コートで温かみのある照明の中、肘をついた横顔ショットやコーヒーカップを前に笑顔を見せる姿、センター分けヘアでダミエ柄ジャケット姿で螺旋階段を上り下りしたり、前髪おろしヘアで白シャツにもこもこニットカーデを合わせ、ピンクのバッグを抱えたキュートな姿と、様々な表情を見せている。

ファンからは「見入ってしまう」「どのコーデも似合ってる」「まるで映画のよう」などの声が集まっている。