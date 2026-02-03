自国サッカーへの卑下が止まらない韓国メディア　日本＆中国の“欧州組輩出”に嘆き「我々の選手たちは、海外から認められなかった」

韓国のサッカー選手たちは、海外のクラブから競争力を認められなかった。

【注目】「日本の比較対象にもならない」OBも嘆く韓国サッカーの現在地

イ・ミンソン監督が率いたU-23韓国代表は、先月行われたU-23アジアカップで4位に終わった。グループステージを1勝1分1敗で辛うじて2位通過したが、準決勝で日本に0-1で敗れ、3位決定戦ではベトナムに屈した。

韓国が姿を消した決勝では、日本が中国相手に4-0の大勝を収め、大会2連覇を達成した。日本は通算3回目の優勝となった。21歳以下で構成された日本は、アジア王者に満足することなく、2028年ロサンゼルス五輪のメダル獲得を狙っている。

中国も大きな成功を収めた。史上初めて決勝に進出し、準優勝という成果を手にした。中国は準々決勝でウズベキスタンをPK戦で下し、準決勝ではベトナムを3-0で完勝して実力を証明した。

決勝に進出した日本と中国は、そろって今大会での好成績を足がかりに欧州組を輩出した。U-23アジアカップで日本のキャプテンを務めた市原吏音は、欧州の名門であるオランダ1部リーグのAZと2031年6月までの長期契約を結んだ。プレミアリーグの名門リバプールも継続的に市原にスカウトを派遣し、関心を示しているという。

同大会で中国のキャプテンを担ったシュ・ビンは、韓国代表ファン・ヒチャンが所属するウォルヴァーハンプトンへの加入という快挙を成し遂げた。シュ・ビンは当面、ウォルヴァーハンプトンのトップチームでプレーすることはできないが、2部チャンピオンシップのクラブにレンタルされる可能性が高い。

そんな日中と対照的に、準決勝敗退という大きな悔しさを味わった韓国は、U-23アジアカップを通じて海外スカウトに強くアピールできた選手も現れなかったという虚しい結末となった。

（記事提供＝OSEN）