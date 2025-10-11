韓国代表は10日にソウルワールドカップ競技場で行われたブラジルとの国際親善試合に0-5で敗れた。18歳の神童エステヴァンとロドリゴが2ゴール、そして、ヴィニシウス・ジュニオールも1ゴールとセレソンが誇るスターたちが次々に得点を奪取。ともに2026年W杯出場をすでに決めている両国だが、大差がつく結果となった。この試合では韓国代表FWソン・フンミンが韓国歴代1位となる137試合出場を達成したが、それを勝利で祝うこともでき