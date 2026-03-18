なでしこジャパンは現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦した。ファイナル進出をかけた日韓戦で、日本はさすがの強さを発揮する。15分に植木理子、25分に浜野まいかが得点し、前半を２点リードで終える。後半に入って75分、熊谷紗希のゴールでチーム３点目を記録。３分後に今大会初失点を喫するも、81分に千葉玲海菜がダメ押しの４点目を挙げて、そのまま４−１で勝