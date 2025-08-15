現地27日のレッズ戦で米大リーグ・ドジャースは、現地27日の本拠ドジャースタジアムでのレッズ戦で、サッカー韓国代表で米MLSのロサンゼルスFCに移籍したソン・フンミンが始球式を行うと13日（日本時間14日）に発表した。大谷翔平投手とのアジア2大巨頭が“そろい踏み”となる。サッカー界のアジアのスター選手がドジャースタジアムに降臨する。プレミアリーグ、トッテナムからロサンゼルスFCに移籍したソン・フンミンが、ドジ