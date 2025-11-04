11月３日、韓国サッカー協会は、14日にボリビア代表、18日にガーナ代表と対戦する韓国代表のメンバー27人を発表した。注目を浴びたのが、１年８か月ぶりの復帰となったFWチョ・ギュソンの選出だ。デンマークのミッティランに所属する27歳のストライカーは、2022年のワールドカップでブレイクし、そのイケメンぶりも話題となった。だが、昨年５月に膝の手術を受けた際に合併症を患い、2024-2025シーズンは１試合も出場できな