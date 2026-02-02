街乗りから高速走行まで、快適性と安心感を高次元で両立

コンチネンタルタイヤ・ジャパンは2026年1月30日、軽・コンパクトカー向けのハイパフォーマンス・エコタイヤ「EcoContact 7S」を、同年3月より順次発売すると発表しました。転がり抵抗性能の低減に加え、操縦安定性やウエットグリップ性能を向上させたタイヤだとしています。



EcoContact 7Sには、そのサイドウォールに独自のくぼみが設けてありますが、これはゴルフボールのくぼみ（ディンプル）にヒントを得たものです。くぼみがタイヤ周辺に小さな乱流のポケットを作り出すことで、タイヤ後方の乱流領域が縮小し、クルマの前進に必要なエネルギーを削減。このため、空力性能およびエネルギー効率が向上し、燃費がよくなるとしています。

さらに、エネルギー損失を抑えた低ヒステリシス素材をカーカスおよびインナーライナーに採用することで転がり抵抗を低減。燃費向上に加え、耐久性や剛性を保ったまま高い走行性能を実現するとのことです。

操縦安定性やウエットグリップ性能の向上には、独自のコンパウンド配合技術「グリーン・チリ3.0テクノロジー」が寄与します。独自の添加剤により柔軟性を高め、多様な路面に適応して変形と発熱を抑制することで転がり抵抗性能が向上し、低燃費とCO2排出量を低減します。同時にウエットグリップ性能が高まり、ハンドリング精度も向上。ゴムの摩耗が抑えられ、ロングライフにも貢献するとしています。

ノイズの大小もタイヤの重要なポイントです。EcoContact 7Sはトレッドブロック間の隙間を抑え、接地面のサイプの角度を工夫することでノイズを最小限に抑制。専用のピッチ配列は、特に街乗り（約50km/h）で発生しやすい周波数帯のノイズを最適化したとのことです。

EcoContact 7Sのサイズは14インチ（155/65R14 75T）と15インチ（165/55R15 75V FR）、OEM向けの19インチが展開され、軽自動車、コンパクトカー、ハイブリッド車、電気自動車（EV）などに対応しています。