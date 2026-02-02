2月1日放送の『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）は、今後の番組を心配させる内容だった。

【独自写真】ママチャリのスピードを緩めて取材に応じた城島茂

唯一、松岡の名前が出たシーンとは…

「この日は城島茂さん、timelesz松島聡さん、なにわ男子の藤原丈一郎さんが、真冬の津軽海峡で100キロ超えのクロマグロを狙う『DASH巨大食堂』特別編がオンエアされました」（芸能プロ関係者、以下同）

今季最強クラスの寒波が迫る中、釣り時間を確保するため、3艘体制で挑む作戦を敢行。ただし“キャスティング”という、電動リールではなく手巻きでリールを回す難度の高い釣り方が採られた。

「最初から饒舌な藤原さんとは対照的に、松島さんは揺れる船の上で顔面蒼白。釣りに不慣れな様子で、竿ごと船体にぶつけてしまう場面もありました。結局、松島さんは出港から1時間で船酔いのため戦線離脱。2時間後に復活すると、正月のおみくじで凶を引いた話を持ち出し、『海に出たらこんな感じじゃないですか。まさに食らってます』と“凶”を実感していると苦笑していました」

城島が「でもいい年にしようよ」と励ますと、藤原も「せやなあ」と応じる場面が。最近、松島の出演が増えていることについても、芸能プロ関係者はこう語る。

「助っ人として期待された元Aぇ! groupの草間リチャード敬太さんの不祥事による降板以降、その穴を埋める存在として松島さんが起用されています。ただ草間さんのほうが釣りやアウトドアのスキルがあっただけに、今回は戦力ダウンが露呈してしまいましたね」

さて本編ではその後、仲間の船にヒットしたクロマグロの竿を引き継ぎ、漁師を先頭に4人がかりで格闘。城島は「津軽海峡で……マグロを釣り上げるぞ! 2026年もみんなでDASHするぞー!」と絶叫したものの、格闘中に約9万円の竿は途中で真っ二つに折れてしまった。

最終的には船長が体長2メートル、129キロのクロマグロを釣り上げ、217人分の料理が振る舞われた。だが、城島が「2026年もみんなでDASHするぞ!」と語ったその場には、皮肉にも、かつての仲間はいなかった。

「昨年の国分太一さんのコンプライアンス違反騒動以降、松岡昌宏さんが番組に不信感を抱いていると一部で報じられています。その前後から彼の出演が極端に少なくなっています」

ただ、このオンエアで唯一、松岡の名前が出た瞬間があったという。

「藤原さんが『松岡さんがカウントダウンライブで、うちのタレント全員にお年玉をあげてました』と話したんです。60人ほどの後輩に配ったそうで、『バカかっこよかった』と尊敬していましたが、城島さんは松岡さんには触れず、『そんないたんや』と人数に反応するだけでした」

今年の『鉄腕DASH』はどうなるのだろうか……。