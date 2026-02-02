NBAオールスターの出場メンバー決定…レブロンやKDも参戦、カナダ出身のマレーは初選出

2月2日、NBAは同16日（現地時間15日）にインテュイット・ドームで開催される『NBAオールスターゲーム2026』の控え選手を発表。各カンファレンスから7名が選出され、スターターと合わせてオールスターゲームに出場する24名が出揃った。

コーチ投票により各カンファレンスから7名ずつが選出されるオールスターのリザーブ。スターターとしての選出が21年連続で途絶えたレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）を筆頭に、ケビン・デュラント（フェニックス・サンズ）やアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）、カール・アンソニー・タウンズ（ニューヨーク・ニックス）らもオールスター選出を果たした。

両カンファレンスから選ばれた控え選手14名のうち、ジェイレン・デューレン（デトロイト・ピストンズ）、ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）、ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）ら6名が初選出となった。

なお、今シーズンのオールスターは、”アメリカチーム対ワールドチーム”の対戦形式が初めて採用され、アメリカ出身のNBA選手たちで構成される2チームと、アメリカ以外の海外出身のNBA選手たちで構成される1チームの計3チーム（各チーム最低8名）が激突。3チームのロスターについては追って発表される。

今回発表されたリザーブ選手を含むオールスターゲーム出場メンバーは以下の通り。

◆■『NBAオールスターゲーム2026』出場メンバー

＜ウェスタン・カンファレンス＞



・スターター



ステフィン・カリー（ウォリアーズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）

・リザーブ



デニ・アブディヤ（トレイルブレイザーズ／イスラエル）



デビン・ブッカー（サンズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



アンソニー・エドワーズ（ティンバーウルブズ）



チェット・ホルムグレン（サンダー）



レブロン・ジェームズ（レイカーズ）



ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）

＜イースタン・カンファレンス＞



・スターター



ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



タイリース・マクシー（セブンティシクサーズ）

・リザーブ



スコッティ・バーンズ（ラプターズ）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



ノーマン・パウエル（ヒート）



パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／アメリカとドミニカ共和国）