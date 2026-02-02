NBAオールスターの出場メンバー決定…レブロンやKDも参戦、カナダ出身のマレーは初選出
2月2日、NBAは同16日（現地時間15日）にインテュイット・ドームで開催される『NBAオールスターゲーム2026』の控え選手を発表。各カンファレンスから7名が選出され、スターターと合わせてオールスターゲームに出場する24名が出揃った。
コーチ投票により各カンファレンスから7名ずつが選出されるオールスターのリザーブ。スターターとしての選出が21年連続で途絶えたレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）を筆頭に、ケビン・デュラント（フェニックス・サンズ）やアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）、カール・アンソニー・タウンズ（ニューヨーク・ニックス）らもオールスター選出を果たした。
両カンファレンスから選ばれた控え選手14名のうち、ジェイレン・デューレン（デトロイト・ピストンズ）、ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）、ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）ら6名が初選出となった。
なお、今シーズンのオールスターは、”アメリカチーム対ワールドチーム”の対戦形式が初めて採用され、アメリカ出身のNBA選手たちで構成される2チームと、アメリカ以外の海外出身のNBA選手たちで構成される1チームの計3チーム（各チーム最低8名）が激突。3チームのロスターについては追って発表される。
今回発表されたリザーブ選手を含むオールスターゲーム出場メンバーは以下の通り。
◆■『NBAオールスターゲーム2026』出場メンバー
＜ウェスタン・カンファレンス＞
・スターター
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）
・リザーブ
デニ・アブディヤ（トレイルブレイザーズ／イスラエル）
デビン・ブッカー（サンズ）
ケビン・デュラント（ロケッツ）
アンソニー・エドワーズ（ティンバーウルブズ）
チェット・ホルムグレン（サンダー）
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）
＜イースタン・カンファレンス＞
・スターター
ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）
ジェイレン・ブラウン（セルティックス）
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
タイリース・マクシー（セブンティシクサーズ）
・リザーブ
スコッティ・バーンズ（ラプターズ）
ジェイレン・デューレン（ピストンズ）
ジェイレン・ジョンソン（ホークス）
ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）
ノーマン・パウエル（ヒート）
パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）
カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／アメリカとドミニカ共和国）