NBAオールスターの出場メンバー決定…レブロンやKDも参戦、カナダ出身のマレーは初選出

　2月2日、NBAは同16日（現地時間15日）にインテュイット・ドームで開催される『NBAオールスターゲーム2026』の控え選手を発表。各カンファレンスから7名が選出され、スターターと合わせてオールスターゲームに出場する24名が出揃った。


　コーチ投票により各カンファレンスから7名ずつが選出されるオールスターのリザーブ。スターターとしての選出が21年連続で途絶えたレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）を筆頭に、ケビン・デュラント（フェニックス・サンズ）やアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）、カール・アンソニー・タウンズ（ニューヨーク・ニックス）らもオールスター選出を果たした。


　両カンファレンスから選ばれた控え選手14名のうち、ジェイレン・デューレン（デトロイト・ピストンズ）、ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）、ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）ら6名が初選出となった。


　なお、今シーズンのオールスターは、”アメリカチーム対ワールドチーム”の対戦形式が初めて採用され、アメリカ出身のNBA選手たちで構成される2チームと、アメリカ以外の海外出身のNBA選手たちで構成される1チームの計3チーム（各チーム最低8名）が激突。3チームのロスターについては追って発表される。


　今回発表されたリザーブ選手を含むオールスターゲーム出場メンバーは以下の通り。


◆■『NBAオールスターゲーム2026』出場メンバー

＜ウェスタン・カンファレンス＞

・スターター

ステフィン・カリー（ウォリアーズ）

ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）

ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）


・リザーブ

デニ・アブディヤ（トレイルブレイザーズ／イスラエル）

デビン・ブッカー（サンズ）

ケビン・デュラント（ロケッツ）

アンソニー・エドワーズ（ティンバーウルブズ）

チェット・ホルムグレン（サンダー）

レブロン・ジェームズ（レイカーズ）

ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）


＜イースタン・カンファレンス＞

・スターター

ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）

ジェイレン・ブラウン（セルティックス）

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）

タイリース・マクシー（セブンティシクサーズ）


・リザーブ

スコッティ・バーンズ（ラプターズ）

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）

ジェイレン・ジョンソン（ホークス）

ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）

ノーマン・パウエル（ヒート）

パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）

カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／アメリカとドミニカ共和国）