YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【予報検証】2026年1月は西日本で記録的少雨 日本海側は多雪 予報は当たっていたのか？」と題した動画を公開。気象予報士の松浦悠真氏が、西日本で記録的な少雨、北日本では低温傾向となった2026年1月の天候を振り返り、当時の予報がどこまで的中していたのかを検証した。



2026年1月は、全国的に寒暖差の激しい月であった。上旬の「正月寒波」と下旬の「大寒寒波」により気温が大きく低下する一方、中旬には一時的に気温が上昇。月平均で見ると全国的には平年並みだったが、北日本では低温傾向が顕著であった。また、降水量は太平洋側で極端に少なく、特に西日本では記録的な少雨となり、それに伴って日照時間が記録的に多くなった地域もあった。



松浦氏は、この天候の主な要因として「負の北極振動」パターンを挙げる。北極上空の「極渦」が分裂し、その一部である寒冷渦がオホーツク海付近に南下したことで、日本付近にたびたび寒気が流れ込みやすい状況が生まれた。さらに、ラニーニャ現象時に見られやすい「ブロッキング高気圧」が寒冷渦の北側に居座ったことで、寒気が停滞しやすくなったと解説した。



当時の1か月予報は、「負の北極振動」という大まかな傾向は捉えていたものの、細部で実際と異なっていた。松浦氏は、予報モデルが「ブロッキング高気圧を実際よりも弱く予測していた」と指摘。その結果、日本付近に南下する寒冷渦も弱く見積もられ、北日本の低温傾向や西日本の記録的な少雨といった現象の強度を正確に予測しきれなかったと分析した。



2026年1月の極端な天候は、大局的な傾向としては予測可能であったものの、個々の現象の強度までは見通せなかったことがわかる。長期的な気象予測において、極渦やブロッキング高気圧といった大規模な大気の流れをいかに正確にモデル化するかが、依然として大きな課題であることを示している。