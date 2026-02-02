TWICE（トゥワイス） / MISAMO（ミサモ）のMINA（ミナ）が青髪でポーズを取るカウントダウン写真が公開され、「可愛すぎる」と話題を集めている。

【写真】TWICEミナがブルーの妖精に？美しい青髪ショット【動画】①黒髪ストレートロングのミナ②③うさぎの着ぐるみ衣装姿

■TWICEミナがMISAMOアルバムリリースに向けカウントダウン！

2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリースするMISAMO。その中から先行リリースされた楽曲「Confetti」のミュージックビデオでは、メンバー3人が様々な衣装を纏っており、ミナは幻想的なブルーのストレートロングヘアを披露した。

リリースに向けて公開されたカウントダウン写真では、リリース3日前であることをミナが告知。右手の指を3本立てて「3」のポーズを取っている。髪色と合わせたようにペールブルーの衣装を着用し、ブルーのアイシャドウをポイントとしたメイクで、まるで妖精のような雰囲気を放った。

SNSでは「青髪みーたん美しすぎる」「黒髪じゃないミナちゃん新鮮」「妖精さんすぎる」「美しくて可愛い」「破壊力つよすぎ」「ビジュが爆発」「お顔が可愛すぎる」「最強に可愛い」「ミナちゃん寒色hairもっとみたい」「青も似合いすぎ」「青髪美しすぎる女神」と反響を集めている。

なおミナが黒髪ストレートロングでストライプ衣装を纏い、衣装のポイントを紹介する動画も公開されている。

■うさぎに扮し、笑ってしまうキュートなTWICEミナ

また同じくMVで着用している、うさぎの着ぐるみ衣装を纏ったメンバーがアルバムの注目ポイントを紹介する動画もアップ。ミナは着ぐるみの指でうまく「3」を作れず、思わず笑ってしまうという、可愛らしい瞬間が収められた。