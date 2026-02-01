永作博美が主演を務める連続ドラマ『時すでにおスシ!?』が、2026年4月期のTBS火曜ドラマ枠で放送されることが決定した。

本作は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。脚本は、『マイダイアリー』（TBS系）の兵藤るりが手がけ、監督を『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、そして『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が務める。

本作で永作が演じるのは、14年前に夫を不慮の事故で亡くして以来、一人息子のためにまっすぐに生きてきた50歳の待山みなと。現在はスーパーの正社員として、持ち前の明るさで元気に働いている。この春、息子が社会人になり家から巣立ったことで、数十年ぶりに“自分の時間”が訪れるが、いざ自由を手にしてみるとこれまで「息子のため」に走り続けてきたため、「自分のため」に何をしたらいいのかわからない。そんな彼女があるきっかけから一歩踏み出してみた世界は、なんとおスシを学ぶ“鮨アカデミー”だった。そこで待ち受けていたのは、鮨へのリスペクトが強すぎる堅物講師や世代も個性もバラバラな仲間たち。そんな“鮨アカデミー”での様々な出会いによってみなとは「自分のため」に生きる一歩を踏み出していく。

永作がTBS系のGP帯連続ドラマにレギュラー出演するのは1999年に放送された金曜ドラマ『週末婚』以来、さらに、民放連続ドラマでの主演は14年ぶりとなる。

コメント永作博美（待山みなと役）まさか私にオファーが来るとは思っていなくて、本当にびっくりしました！ お話を伺ったとき、とても明るくて前向きな、元気の出る作品になるんじゃないかと感じて、お受けしたいなと思いました。私が演じるのは、子育てを終え、息子が巣立った後に「これからどう生きるか」を探しているごく普通の女性で、その戸惑いや空白のような感覚は、私自身もふと感じることがあり、とてもリアルに響きました。脚本の段階で、共感できる部分がたくさんあったので、多くの方に共感していただける作品になると思います。ドラマのテーマのひとつである「自分のために生きる」のは、本当に難しいですよね。人のために動くことで満たされることもあるので、同じように感じている方にはこの作品を通して“自分のために生きる時間や意識”を少しずつ持てるような小さなヒントを見つけてもらえたら嬉しいです。共演者の方々と一緒に、みなさんが明日笑って、朝を迎えられるような作品をお届けしたいと思っているので、ぜひお楽しみにしてください！

松本友香（編成プロデュース）／益田千愛（プロデュース）とある日、情報番組で「3カ月で鮨職人になれる“鮨アカデミー”」の特集を見かけました。ホントに!? という驚きもありつつ、経歴も年齢も異なる生徒たちが楽しそうに通っている環境に面白そうと惹かれました。調べると鮨アカデミーは、寿司という日本の食文化の伝統・プライドを重んじる意見と、効率良くパフォーマンスし、より多くの人に食べてもらうことの価値を発信する意見と、その存在に様々な意見が渦巻く場所だと知りました。それはAIなどの目覚ましい進歩で、どの業界でも生じるジレンマの縮図みたいでした。だからこそ、ちょっと変わった舞台かもしれませんが、ここで生まれる人間模様にはきっと多くの視聴者の方が一緒に楽しめたり、悩んだり、共感できる物語がたくさんあるのではと思いました。そして主人公は子育てを終えて、第二の人生を歩みだす、火ドラ新境地のヒロインです！ 子ども第一の人生から「自分のため」の人生を歩もうとする過程で、不安や葛藤にぶつかりながら、新たに出会うヒトやコトから刺激を受け、何を目的に生きるのか？ ほどよい親子の形とは？ 本当の意味での自立とは？ など、親を持つ子・子を持つ親なら誰もが感じたことのある気持ちを描いていきます。永作さんへのオファーが叶ったあと、主人公の待山みなとが一気に彩り象られ、この作品を前向きに明るく導いてくれる画が広がりました。私たちも一視聴者の気持ちで、永作さん演じる待山みなとと、火曜の夜に会えることが今から楽しみです！（文＝リアルサウンド編集部）