城島茂＆松島聡＆藤原丈一郎、極寒の津軽海峡でマグロの王様「クロマグロ」と大決戦

2月1日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 19時～）は、DASH巨大食堂、特別編をオンエア。

城島茂、松島聡（timelesz）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、極寒の津軽海峡でマグロの王様「クロマグロ」と大決戦。かつてない強風と荒波のなか100キロ超えの超大物ゲットをめざす。

■ついに31年越しの悲願達成!?

今年、豊洲の初競りで5億円超えの史上最高値を付けたマグロの王様「クロマグロ」。『鉄腕DASH』でも幾度となく戦いを挑んできたが、番組31年の歴史でいまだ釣果ゼロ。

今年こそは！ と城島たちがやって来たのは、北海道函館。クロマグロといえば青森県大間が有名だが、津軽海峡を挟んだ対岸・函館でも同じマグロが揚がり、味も同じく美味。

期待に胸を膨らませる城島たちは、過去に300キロ超えの特大クロマグロを釣り上げたスペシャリストと合流。「3桁いこうよ！」と夢の100キロを超えを目指していざ出港。

今回の釣り方は、3年前に藤原がバショウカジキを狙った際に習得したキャスティング。リールは電動ではなく手巻きのため、プロいわく「世界一難しい釣り方」だ。それを聞いた城島は「ハードル高っ！ 燃える！」とテンション爆上がり。“キャスティングのジョー”こと藤原も「男のロマンっすね！」と腕を鳴らす。しかし、そんな彼らに冬の津軽海峡の厳しい洗礼が待ち受ける。

この日は日本列島に最強寒波が迫り、海は大荒れ。上下左右に大きく揺れる船上で体力ばかりが奪われ、出港から1時間、キャスティングデビューの松島がついにダウン…。

あとを託された城島と藤原も、荒波、船酔い、ノーヒットの三重苦に気力をむしばまれ、疲労がピークに…。容赦なく強さを増す波と風、船長の判断でタイムリミットが1時間を切ったそのとき、「うわ！ 引っ張られる！」「これヤバイ！巻けない！」「100キロ以上絶対ある！」と声が上がる。気温1度、大荒れの津軽海峡で巨大クロマグロと大激闘とするふたり。だが、クロマグロの驚異のパワーで竿が真っ二つに。はたして100キロ超えの超大物ゲットなるか。

さらに、巨大クロマグロをノコギリで豪快にさばき、刺身やにぎり寿司、巨大レアカツに。城島も「涙出てきた！ 芸能界に入って良かった～！」と大感激する。いったいクロマグロ1匹で何人の腹を満たせるのか。その全貌は、ぜひ番組で確かめよう。

