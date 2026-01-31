ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石（ジュエル）〜』

アトラクションの興奮そのままに、手軽に食べ歩きができる「カートフード」も充実しています。

今回は、カリフォルニア・コンフェクショナリー前のフードカートで販売される、江戸川コナンと怪盗キッドをモチーフにした2種類のメニューを、開発担当者のこだわりポイントとあわせて紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石（ジュエル）〜』フードカートメニュー

販売店舗：カリフォルニア・コンフェクショナリー前 フードカート

今回紹介するのは『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石（ジュエル）〜』と連動して楽しめるカートフード。

キャラクターのビジュアル再現はもちろんのこと、食べた瞬間の「ギャップ」やキャラクターの「イメージカラー」も楽しめます。

怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 続きを見る

名探偵コナンまん 〜キーマカレー〜

価格：900円

販売期間：2026年1月29日(木)〜

「江戸川コナン」そのもののような、インパクト抜群の“まん”が登場！

鮮やかなブルーのジャケットに赤い蝶ネクタイ、そしてトレードマークのボタンまで再現された、思わず写真を撮りたくなるビジュアルです。

担当者のこだわりポイント

大切にしたテーマは「見た目は子供、中身は大人」

ポップでかわいい見た目とは裏腹に、中にはスパイスの効いた「本格的なキーマカレー」が詰め込まれています。

ちょっぴりスパイシーな大人の味は、まさに数々の難事件を解決するコナンの名推理のよう。

「真実はいつもひとつ！」のセリフと共に味わいたい一品です。

怪盗キッド・チュリトス 〜ホワイトグレープ味〜

価格：850円

販売期間：2026年1月29日(木)〜〜2026年6月30日(⽕)

神出鬼没の大怪盗「怪盗キッド」をイメージした、スタイリッシュなチュリトス。

「怪盗キッド」の衣装を思わせるホワイトカラーをベースに、キラキラと輝くゴールドのアラザンなどがトッピングされています。

担当者のこだわりポイント

味は、「怪盗キッド」のクールなイメージに合わせた爽やかな「ホワイトグレープ味」

トランプのカード（予告状）のアイコンが添えられており、夜空を華麗に舞う「怪盗キッド」の姿を連想させます。

甘すぎず爽やかな後味は、鮮やかな手口で宝石を盗み出すキッドのように、食べた人の心を奪っていくかも！

レギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー』を楽しんだ後は、「江戸川コナン」や「怪盗キッド」を身近に感じるフードを片手に、パーク散策を楽しんでみてはいかがでしょうか。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「カリフォルニア・コンフェクショナリー前 フードカート」で提供される、『名探偵コナン』コラボレーションフードの紹介でした。

※商品の価格及び内容は予告なく変更となる場合があります。売り切れの際はご了承くださいませ

原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中) © 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

