1月31日 記事更新

正月気分が抜けきらない人もいるかもしれないが、1月もいよいよ末日。主要ストアで実施されているゲーム関連のセール情報を、まとめてお届けしたい。

ニンテンドーeショップでは、「世界樹の迷宮I･II･III HD REMASTER」や「Overcooked - オーバークック スペシャルエディション」がセール対象に。

PlayStation Storeでは、2月4日23時59分まで「1月のお買い得セール」が実施されており、「龍が如く８ PS4 & PS5」や「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f スタンダードデュアルパック」などのタイトルが並んでいる。

Steamでは、デジタル形式でプレイできるボードゲームを対象とした「STEAM ボードゲームフェス」を実施中。さらに「Fallout 76」のフリープレイや「スパイク・チュンソフト 2025 ビジュアルノベルセール」、「スクウェア・エニックス 冬季セール」なども開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「『ボウと月夜の碧い花』デジタルデラックス」

3,960円→1,980円（50%OFF）

2月4日23時59分まで

・「世界樹の迷宮I･II･III HD REMASTER」

8,980円→4,490円（50%OFF）

2月4日23時59分まで

・「Overcooked - オーバークック スペシャルエディション」

2,150円→430円（80%OFF）

2月17日23時59分まで

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store（PS5/PS4）

「1月のお買い得セール」

期間：2月4日23時59分まで

【注目タイトル】

・「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f スタンダードデュアルパック」

12,320円→7,392円（40%オフ）

・「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デラックスデュアルパック」

14,080円→8,448円（40%オフ）

・「龍が如く８ PS4 & PS5」

9,680円→3,872円（60%オフ）

・「DEATH STRANDING デジタルデラックスエディション」

6,490円→2,596円（60%オフ）

・「Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT PS4」

7,590円→2,504円（67%オフ）

・「Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT PS4 & PS5」

8,690円→4,345円（50%オフ）

□「1月のお買い得セール」のページ

「2,000円以下セール」

期間：2月4日23時59分まで

【注目タイトル】

・「Fallout 4: Game of the Year Edition」

4,840円→1,210円（75%オフ）

・「Cult of the Lamb」

2,530円→1,012円（60%オフ）

・「Little Nightmares-リトルナイトメア- Complete Edition PS4 & PS5」

3,520円→1,760円（50%オフ）

・「Dead by Daylight」

3,080円→1,232円（60%オフ）

□「2,000円以下セール」のページ

□PS Storeのセールページ

Steam

「STEAM ボードゲームフェス」

期間：2月3日3時まで

【注目タイトル】

・「WINGSPAN (ウイングスパン)」

2,200円→1,100円（50%オフ）

・「Tabletop Simulator」

2,300円→1,150円（50%オフ）

・「ドカポンキングダム コネクト」

5,800円→1,740円（70%オフ）

□「STEAM ボードゲームフェス」のページ

「スパイク・チュンソフト 2025 ビジュアルノベルセール」

期間：2月7日3時まで

【注目タイトル】

・「超探偵事件簿 レインコード プラス」

6,985円→4,191円（40%オフ）

・「伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル」

5,478円→3,286円（40%オフ）

・「STEINS;GATE」

2,980円→894円（70%オフ）

□「スパイク・チュンソフト 2025 ビジュアルノベルセール」のページ

「スクウェア・エニックス 冬季セール」

期間：2月5日3時まで

【注目タイトル】

・「FINAL FANTASY XVI」

7,700円→3,850円（50%オフ）

・「Life is Strange: Double Exposure」

7,678円→3,839円（50%オフ）

・「NieR:Automata」

5,280円→2,112円（60%オフ）

・「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」

7,480円→3,740円（50%オフ）

・「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」

1,980円→990円（50%オフ）

・「Life is Strange Remastered」

5,280円→1,584円（70%オフ）

□「スクウェア・エニックス 冬季セール」のページ

「『Fallout』セール+『Fallout 76』フリープレイウィーク」

期間：2月7日3時まで

【注目タイトル】

・「Fallout 76」

4,800円→960円（80%オフ）

※2月6日2時まで無料プレイ

□「『Fallout』セール+『Fallout 76』フリープレイウィーク」のページ

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

(C) Nintendo

(C) 2026 Valve Corporation.All rights reserved.

