【1月31日更新】週末セール情報まとめ！ 「龍が如く８」、「サイレントヒル2」などSteamでは「ボードゲームフェス」や「Fallout 76」のフリープレイも
正月気分が抜けきらない人もいるかもしれないが、1月もいよいよ末日。主要ストアで実施されているゲーム関連のセール情報を、まとめてお届けしたい。
ニンテンドーeショップでは、「世界樹の迷宮I･II･III HD REMASTER」や「Overcooked - オーバークック スペシャルエディション」がセール対象に。
PlayStation Storeでは、2月4日23時59分まで「1月のお買い得セール」が実施されており、「龍が如く８ PS4 & PS5」や「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f スタンダードデュアルパック」などのタイトルが並んでいる。
Steamでは、デジタル形式でプレイできるボードゲームを対象とした「STEAM ボードゲームフェス」を実施中。さらに「Fallout 76」のフリープレイや「スパイク・チュンソフト 2025 ビジュアルノベルセール」、「スクウェア・エニックス 冬季セール」なども開催されている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「『ボウと月夜の碧い花』デジタルデラックス」
3,960円→1,980円（50%OFF）
2月4日23時59分まで
・「世界樹の迷宮I･II･III HD REMASTER」
8,980円→4,490円（50%OFF）
2月4日23時59分まで
・「Overcooked - オーバークック スペシャルエディション」
2,150円→430円（80%OFF）
2月17日23時59分まで
□ニンテンドーeショップのセールページ
PlayStation Store（PS5/PS4）
「1月のお買い得セール」
期間：2月4日23時59分まで
【注目タイトル】
・「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f スタンダードデュアルパック」
12,320円→7,392円（40%オフ）
・「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デラックスデュアルパック」
14,080円→8,448円（40%オフ）
・「龍が如く８ PS4 & PS5」
9,680円→3,872円（60%オフ）
・「DEATH STRANDING デジタルデラックスエディション」
6,490円→2,596円（60%オフ）
・「Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT PS4」
7,590円→2,504円（67%オフ）
・「Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT PS4 & PS5」
8,690円→4,345円（50%オフ）
□「1月のお買い得セール」のページ
「2,000円以下セール」
期間：2月4日23時59分まで
【注目タイトル】
・「Fallout 4: Game of the Year Edition」
4,840円→1,210円（75%オフ）
・「Cult of the Lamb」
2,530円→1,012円（60%オフ）
・「Little Nightmares-リトルナイトメア- Complete Edition PS4 & PS5」
3,520円→1,760円（50%オフ）
・「Dead by Daylight」
3,080円→1,232円（60%オフ）
□「2,000円以下セール」のページ
□PS Storeのセールページ
Steam
「STEAM ボードゲームフェス」
期間：2月3日3時まで
【注目タイトル】
・「WINGSPAN (ウイングスパン)」
2,200円→1,100円（50%オフ）
・「Tabletop Simulator」
2,300円→1,150円（50%オフ）
・「ドカポンキングダム コネクト」
5,800円→1,740円（70%オフ）
□「STEAM ボードゲームフェス」のページ
「スパイク・チュンソフト 2025 ビジュアルノベルセール」
期間：2月7日3時まで
【注目タイトル】
・「超探偵事件簿 レインコード プラス」
6,985円→4,191円（40%オフ）
・「伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル」
5,478円→3,286円（40%オフ）
・「STEINS;GATE」
2,980円→894円（70%オフ）
□「スパイク・チュンソフト 2025 ビジュアルノベルセール」のページ
「スクウェア・エニックス 冬季セール」
期間：2月5日3時まで
【注目タイトル】
・「FINAL FANTASY XVI」
7,700円→3,850円（50%オフ）
・「Life is Strange: Double Exposure」
7,678円→3,839円（50%オフ）
・「NieR:Automata」
5,280円→2,112円（60%オフ）
・「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」
7,480円→3,740円（50%オフ）
・「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」
1,980円→990円（50%オフ）
・「Life is Strange Remastered」
5,280円→1,584円（70%オフ）
□「スクウェア・エニックス 冬季セール」のページ
「『Fallout』セール+『Fallout 76』フリープレイウィーク」
期間：2月7日3時まで
【注目タイトル】
・「Fallout 76」
4,800円→960円（80%オフ）
※2月6日2時まで無料プレイ
□「『Fallout』セール+『Fallout 76』フリープレイウィーク」のページ
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
(C) Nintendo
(C) 2026 Valve Corporation.All rights reserved.