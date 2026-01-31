この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【ガチ公開】「ボーナス一瞬で消えた」新卒時の口座残高を見返したら衝撃だった…投資や貯金のノウハウも⁉｜26卒・27卒・28卒・ちょる子」を公開。社会人1〜4年目の男女3名が新卒1年目のリアルな口座残高の推移を赤裸々に明かした。



動画前半では、3名がそれぞれの1年間の口座残高を公開。ITメガベンチャー勤務のすず氏は、入社時に約9.7万円あった残高が、ボーナス支給月にもかかわらず一時4.8万円まで減少したことを告白。「何に消えていったんだか、わからないんですよね」と語り、自覚のないままお金を使っていた当時を振り返った。元リクルートで現在は起業家の星氏は、卒業旅行や同棲準備で入社時点で「マイナス16万円」の借金を抱えていたものの、1年後には89万円まで回復させた驚きの金銭事情を明かした。



一方、元三井物産で現在はYouTuberの川崎ゆうま氏は、学生時代の事業収入で入社時に150万円の貯金があったことを公表。家賃1万円の寮生活という環境も手伝い、残高は一時500万円に達したが、最終的には家の購入で頭金450万円を支払い、200万円に着地したという桁違いのエピソードを披露した。



動画後半では、2人の子供を育てながら資産3億円を築いた投資家のちょる子氏が登場。「貯金は円に対する投資」と述べ、物価上昇による貨幣価値の低下リスクを指摘。未来の自分を守るため、少額からでも始められる「つみたてNISA」などを活用し、若いうちから投資を始める重要性を説いた。



就活対策なら「しゅんダイアリー」！ https://shundiary.jp/



株式会社Diaryホームページ https://diary-inc.com