「早く来て」発言が拡散…IVE・ウォニョン、“遅刻疑惑”は誤解　イベント代行会社が謝罪

IVEのウォニョンが、“遅刻論争”について自身の潔白を証明した。

ウォニョンは1月29日午前、ソウル・城東区で開催されたハイエンド・カシミアブランド「BARRIE」のフォトイベントに出席した。

【写真】ウォニョン、"あざと可愛い"生クリームSHOT

この日、ウォニョンは当初告知されていた時間よりやや遅れてフォトウォールに姿を現した。その後、オンラインコミュニティやSNSを中心に、「もう少し早く来てください」という言葉をかけられ、驚いた様子を見せる映像が拡散された。これをきっかけに、遅刻したのではないかという疑惑が浮上した。

しかし、この件はウォニョン本人の遅刻ではなく、イベント運営上の手違いによるものだったことが確認された。ウォニョンはイベント開始前に現場へ到着し待機していたが、現場進行の問題により、登場のタイミングが遅れたという。

今回のイベントを担当した代行会社は、公式コメントを通じて「ブランド側がウォニョンさんに案内した到着時刻は午前11時30分だった」とし、「ウォニョンさんは11時25分までに会場のすぐ前に到着し、待機していた」と説明した。

さらに、「会場周辺での駐車が難しいとの運営側の判断により待機を要請し、ウォニョンさんは約10分間、コールサインを待っていた」とした上で、「運営側のコールサインが遅れたため、案内していた時間より遅い11時35分に登場することになった」と明かした。

代行会社側は、「寒い中お待ちいただいた記者の皆さまにお詫び申し上げる」とし、「誤った情報によりウォニョンさんにご迷惑をおかけした点についても、心よりお詫びする」と付け加えた。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、2月9日に2ndフルアルバムの先行公開曲『BANG BANG』をリリースし、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』でカムバックを果たす予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。