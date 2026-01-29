『今日好き』出演経験がある、告白された人数11人の美女・たまき（今井環希）が知られざる自身の学業レベルを公開。中3時代の通知表を公開すると、「見た事ない」などと驚きの声が上がった。

【映像】告白された人数11人の高1美女（オール5の通知表も）

ABEMAにて1月28日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#40では、「たまきクイズ王に挑む」と題した新企画が展開された。

実は、偏差値71の高校に通う才女のたまき。その情報を聞いてスタジオMCのNONSTYLE・井上裕介は「めっちゃ頭ええやん！」と驚いた。試験結果の横には「学年4位」と書かれてある。そんなたまきの夢は「クイズ王に勝ちたい」。

スタッフに対し、たまきは「私は勉強をずっと頑張ってきて、定期テスト（5教科）も480点超えを取ったりしていました」と伝えた。スタッフが「どれくらい勉強していたんですか？」と聞くと、たまきは「起きてる時間は全部勉強していました。（1日）10時間〜12時間くらいだと思います」と明かし、スタジオMCのYouTuber・かすは「『今日好き』メンバーで（ここまで勉強している子は）初めて見た」と驚いていた。

その上でたまきは「（私が）得意な勉強のトップのクイズ王に勝ったらもっと自分に自信がつくかなと思って。クイズ王に勝ちたいです！」と願望を明かした。

今回、せりな（佐藤芹菜）、ゆうひ（岩間夕陽）、りょうすけ（曽根凌輔）と共にクイズ王に挑むこととなったたまき。せりなが「成績はどのくらいでした？」と具体的に聞くと、たまきは「中学3年生はオール5でした」と語り、実際の通知表を見せる。実際に5が並んだたまきの通知表を受け、ゆうひは「ヤバい。見た事ない」と驚いていた。