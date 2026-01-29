54年の歴史に幕を下ろしたロッテリア

ゼンショーホールディングス（HD）は、1月21日、ロッテリアの国内全店を、3月を目途に閉店し、ゼッテリアに順次転換していくと発表した。ロッテリアは、ロッテが1972年に創業。54年の歴史に幕を下ろすことになる。

ハンバーガーチェーン業界ではマクドナルド、モスバーガー、ケンタッキーフライドチキンの店舗数が圧倒的。ロッテリアは4位の時代が続いてきたが、2023年、すき家などを展開するゼンショーHDが買収。新業態として誕生したのがゼッテリアだ。

「店名は看板メニューの『絶品バーガー』と『カフェテリア』を組み合わせたもの。23年9月、1号店がオープンした」（外食産業関係者）

25年、ロッテリアはバーガーキングに店舗数を抜かれ、5位に転落。ロッテリアからゼッテリアに業態転換した店舗もあるが、閉店した店舗数が上回っているためだ。

「値上げやメニュー見直しで客単価を上げる効果はありましたが、店舗減少による減収は免れず、売上高は年200億円程度と推定されます。食材費や人件費等の上昇が続いたものの、ゼンショーグループの調達網を活用することでコスト削減になり、損益は収支トントン」（金融関係者）



3月までにゼッテリアへの移行が完了する見込み ©時事通信社

親会社のゼンショーHDは昨年6月、創業者の小川賢太郎氏（77）が社長の座を退き、会長に専念。次男の小川洋平氏（46）が新社長に就いたばかりだ。洋平氏は04年に東京大学教養学部を卒業後、財務省に入省したエリートである。

