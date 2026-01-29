UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 PSVとバイエルン・ミュンヘンの試合が、1月29日05:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはイバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、デニス・マン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

PSVは後半の頭から選手交代。デニス・マン（FW）からノア・フェルナンデス（MF）に交代した。

58分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのレナート・カール（MF）のアシストからジャマル・ムシアラ（MF）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

62分、バイエルン・ミュンヘンは同時に4人を交代。レナート・カール（MF）、ダヨ・ウパメカノ（DF）、ジャマル・ムシアラ（MF）、ニコラ・ジャクソン（FW）に代わりミカエル・オリズ（FW）、アルフォンソ・デービス（MF）、セルジュ・ニャブリ（FW）、ハリー・ケーン（FW）がピッチに入る。

78分PSVが同点に追いつく。フース・ティル（MF）のアシストからイスマエル・サイバリ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

82分、PSVが選手交代を行う。イバン・ペリシッチ（FW）からクハイブ・ドリウエック（FW）に交代した。

84分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ルイス・ディアス（FW）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

85分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。トム・ビショフ（MF）からサシャ・ボエ（DF）に交代した。

90+4分にPSVのマウロ・ジュニオール（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが1-2で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はフル出場した。

2026-01-29 07:00:20 更新