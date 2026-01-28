2024年に引退したレジェンド女優の美谷朱里（27）が、1月27日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』にゲスト出演。スタジオトークで、プライベートの親密な時間において、一瞬にして興ざめした「男性の身勝手な言動」を明かし、スタジオを爆笑と驚きに包み込んだ。

番組内では、MCのさらば青春の光・森田哲矢から「男性に冷める瞬間」を問われた美谷は、「プライベートなのに、こちらが相手に気を遣わなければならない状況になると、どうしても仕事モードに切り替わってしまう」と複雑な胸中を告白。その最たる例として、ある男性との苦いエピソードを披露した。

美谷はある時、いいなと思っていた男性と親密な時間を過ごした際、サイズが合わなかったのか、装着していたゴムが外れてしまうというハプニングに見舞われたという。

あまりの気まずさに、美谷は「どうやって相手のプライドを傷つけずにフォローしようか……」と気を揉んだそうだが、その男性は「これ何でだろうな？ サイズが小さいのかな？ もっと大きいサイズを買ったほうがいいのかな？」と意味不明な言い訳をしたという。

明らかに自身のサイズが原因であるにもかかわらず、道具のせいにして見栄を張る男性の姿に、美谷は「一気に冷めました」とバッサリ。さらに、その男性が事前に「自分はリードするのが上手い」と豪語していたにもかかわらず、いざ始まると「ここも触って」と一方的に要求してきたことに対しても、「なんだこいつ？」と強烈な違和感を抱いたことを明かした。

このエピソードに、同じくゲストの蓮実クレア（34）も深く共感。プライベートであっても、つい相手が触れやすい位置に体を動かしてあげるといった「プロとしての配慮」を無意識にしてしまう苦労を語ると、スタジオのMC陣からは「まるでピタゴラスイッチのような連携」とツッコミが入り、大きな笑いが沸き起こった。