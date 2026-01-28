「警報級の 大雪 」のおそれ 日本海側は平地でも雪か 関東や九州でも雪のおそれ

気象庁によりますと、日本付近は明日から明後日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸の上空約5500メートルには氷点下36度以下の非常に強い寒気が流れ込みます。この影響で、日本海側では発達した雪雲のラインが停滞し、山沿いだけでなく平地でも一気に雪が強まるおそれがあります。

では、29日には東京、神奈川、千葉、埼玉にも一部で雪雲が予想されています。31日からは九州でも広い範囲で雪が予想されています。

北陸地方と近畿地方では、雪雲が予想より発達したり停滞したりした場合は、「警報級の大雪」となる可能性があります。積雪が急激に増えることで、車の立ち往生など交通に影響が出るおそれがあります。

大気の状態が非常に不安定となるため、雪だけでなく、落雷や突風にも注意してください。

北陸地方、近畿地方の予想降雪量（多い所・24時間）

気象庁は北陸地方と近畿地方に「大雪に関する気象情報」を発表しています。北陸地方では24時間に70センチ、近畿地方では24時間に50センチの降雪量が予想されています。

▼ 29日06時～30日06時までに予想される24時間降雪量（多いところ）

■北陸地方：70センチ

新潟県（山沿い）：70センチ / （平地）：40センチ 富山県（山間部）：70センチ / （平地）：40センチ 福井県（山地）：50センチ / （平地）：30センチ 石川県（山地）：30センチ / （平地）：30センチ

■近畿地方：50センチ

近畿北部（山地）：50センチ / （平地）：40センチ 近畿中部（山地）：50センチ / （平地）：20センチ 近畿南部（山地）：5センチ

▼ 30日6時～31日6時までの24時間に予想される降雪量（多いところ）

■北陸地方：70センチ

新潟県（山沿い）：70センチ / （平地）：30センチ 富山県（山間部）：50センチ / （平地）：30センチ 石川県（山地）：30センチ / （平地）：15センチ 福井県（山地）：30センチ / （平地）：15センチ

■近畿地方：40センチ 近畿北部（山地） ４０センチ/（平地）３０センチ 近畿中部山地 ３０センチ/（平地） ２０センチ

防災事項

東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪やなだれに注意してください。

気象庁は「寒気の程度によっては、30日にかけて警報級の大雪が続く可能性がある」としています。最新の気象情報を確認してください。

雪シミュレーションでは、29日には東京、神奈川、千葉、埼玉にも一部で雪雲が予想されています。31日からは九州でも広い範囲で雪が予想されています。

雪シミュレーション 関東も一部で雪の予想

では、大雪が予想されている北陸、近畿だけでなく、29日には東京、神奈川、千葉、埼玉にも一部で雪雲が予想されています。31日から1日にかけて九州でも広い範囲で雪が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、範囲が実際よりも広く予想される場合があります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

