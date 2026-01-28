この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分】じわじわきついキープが効く 追い込んで腹筋を刻む」と題した動画を公開しました。この動画では、静止する「キープ」動作を重視し、短時間で腹筋全体をじっくりと刺激するトレーニングを紹介しています。



プログラムは6種目で構成され、各種目を20秒間行い、10秒間の休憩を挟んで進められます。最初に、通常のプランクより手を遠くに置く「エクステンデッドプランク」で体幹に負荷をかけます。続いて、仰向けで対角線上の手足を交互に伸ばす「デッドバグ」で、腹筋と背筋をバランス良く使います。のが氏は、この動作中に腰がマットから浮かないように意識することが重要だと説明しています。



中盤では、息を吐きながら膝を抱えるように上体を起こすクランチや、肘をついたプランク姿勢から腰を左右にひねる「プランクヒップツイスト」で、腹直筋上部から脇腹の腹斜筋まで多角的にアプローチします。



最後は、横向きのプランク姿勢から上の脚を持ち上げて静止する「サイドプランク レッグレイズ」を左右それぞれで行います。のが氏によると、この種目は難易度が高く、姿勢を垂直に保ち、下側の腹部をぐっと引き上げることがポイントだということです。難しい場合は、脚を下ろした状態で行うことも推奨しています。



わずか3分間のトレーニングですが、キープ動作によって腹筋に持続的な刺激を与えることができます。日々のスキマ時間に取り入れ、引き締まった腹筋を目指してみてはいかがでしょうか。