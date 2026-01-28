黒のインパクトに虎党騒然、阪神が新たな特別ユニホームを発表

セ・リーグ覇者の風格が漂う重厚なデザインに虎党が騒然となった。阪神は27日、8月に京セラドームで開催する主催試合に着用する特別ユニホームを発表。黄色に次ぐチームカラーの「黒」を貴重とした“戦闘服”に「カッコよすぎる」「やっべ、この黒ユニ欲しいわ」と注目が集まっている。

特別ユニホームは「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES 2026」として開催される、8月の中日戦（7日〜9日）とヤクルト戦（18日?20日）の計6試合で着用。“ワンランク上の強さ”を象徴する「艶を抑えた黒＝マットブラック」と、“煌めきの奥に宿る、粘り強さ”を表す「煌銅（こうどう）」を配色した、王者に相応しい輝きを放つデザインとなっている。

左袖には漢字で「阪神」と刺繍を施し、右袖には2025年のリーグチャンピオンエンブレムのワッペンが刻まれる。また、今回のイベントが大阪にある京セラドームで開催されるため、胸文字には大阪タイガース時代に使用していた「OSAKA」ロゴを現代版にアレンジ。「O」ロゴは帽章にも採用されている。

新ユニホームが与えるインパクトに魅了されるファンが続出。SNSには「待って、めっちゃかっこいい」「ヤバい、ほしいぞー」「ああぁぁ欲しい」「やっぱ一番カッコよッ」「やられた」「迫力があって強く見える」「黒ユニは他球団もやるけど、比較にならない存在感だわ」などのコメントが寄せられていた。

阪神は今年に入り、「チャンピオンユニホーム」や「ウル虎の夏2026」ユニホームなど特別ユニホームを続々発表。ファンの熱気を生む“仕掛け”が話題を集めている。（Full-Count編集部）