犬の呼び戻しが大切な理由

呼び戻しとは、愛犬に「おいで」「来い」「戻れ」と指示を出したとき、犬が確実に飼い主の元に戻ることができるようにするためのしつけです。

1.安全と命を守るため

呼び戻しは、犬の安全と命を守るために欠かすことのできないしつけです。

お散歩中に首輪・ハーネス・リードが外れてしまったとき、犬が走り出してしまうかもしれません。

そんなとき、呼び戻しをすることができれば、迷子になってしまうこともありませんし、交通事故に遭ってしまうこともありません。

危ない場所に近づこうとしているときにも、呼び戻しをすることができれば、犬の命が守られます。

2.事故やトラブルを防止するため

呼び戻しは、愛犬だけでなく、他人や他犬とのトラブルを防ぐためにも欠かすことのできないしつけです。

愛犬は人や犬が好きかもしれません。社交的で誰とでも仲良くすることができるかもしれません。しかし、相手の他人や他犬はそうではないことがあります。

愛犬が他人や他犬に好意的に近づいたとき、相手から攻撃を受けてしまうことがあります。そのようなことがないよう、近づく前に呼び戻しをすることが大事です。

ドッグランなどの不特定多数の他人や他犬が集まる場所などで役立つしつけです。

3.災害時や緊急時の安全と命を守るため

災害時や緊急時には、飼い主だけでなく、愛犬もパニックを起こしてしまうことがあります。不安や緊張から落ち着きがなくなってしまうことがあります。

飼い主と愛犬がはぐれてしまった…ということが起こりやすいです。そうならないためには、愛犬を確実に飼い主の元に戻すことができるようにしておかなければなりません。

災害時や緊急時の安全と命を守るために、呼び戻しのしつけと合わせてハウスのしつけも行っておくと安心です。ケージやクレートの中で落ち着いて過ごすためのしつけです。

4.ドッグランで安全に遊ぶため

広いドッグランでは、愛犬の姿を見失ってしまうことがあります。愛犬の姿が見えなくなってしまったときは、すぐに呼び戻しをする必要があります。

ドッグランではほとんどの犬がノーリードで自由に遊んでいます。相性が合わない犬同士もいますし、喧嘩になってしまうこともあるでしょう。

犬同士のトラブルを防ぐためには、喧嘩へと発展してしまう前に呼び戻しをすることが大事です。

飼い主が呼んでも愛犬が来ない理由

愛犬を呼ぶときの言葉はひとつに絞りましょう。「おいで」「来い」「戻れ」などありますが、どんな状況や場面でもひとつの言葉を使う必要があります。

優しい気持ちで呼ぶときは「おいで」、叱るときは「来なさい」などと使い分けていると、犬にとって都合の悪いときは来なくなってしまいます。

言葉の違い以外にも、飼い主の声のトーンで「今は行かない方がいいな…」と判断できてしまうのです。

トラブルを防ぐために必要なしつけ

「呼び戻し」は、最も重要なしつけであると言っても過言ではありません。不要な接触を防ぐことができます。愛犬の命と社会性を守るためのしつけです。

「待て」は、犬の衝動的な行動を抑えることができるしつけです。誤飲誤食を防ぐことができます。過剰な興奮による咬みつき事故を防ぐこともできます。

まとめ

犬の呼び戻しが大切な理由を4つ解説しました。

安全と命を守るため 事故やトラブルを防止するため 災害時や緊急時の安全と命を守るため ドッグランで安全に遊ぶため

考え方として大切なことは、呼び戻しなどのしつけは、犬を従わせるためのものではないということです。犬と人間が安全に共存するためのルールを教えるためのものです。

すぐには学習することが難しい場合もあります。なかなか覚えてくれないこともありますし、言うことを聞いてくれないこともあります。

できたときに「褒める」ことを重視してみましょう。