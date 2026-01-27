犬が『ブルブルと震える』原因５選

犬がブルブル震えている時、愛犬がどのような状態か判別できますか。今回は、犬がブルブルと震えているときに考えられる原因を解説します。どのような原因が隠れているのか把握しておきましょう。

1.寒い

まず考えられる原因が寒さです。特に冬場は室内にいても寒さを感じることがあるため、思いのほか愛犬が寒さを感じていた……というケースは多くあります。

シングルコート犬種の場合、アンダーコートがなく被毛が一層しかありません。そのため、ダブルコート犬種よりも寒さに弱い傾向があります。

2.不安を感じている

不安や恐怖を感じていると、犬は体を小刻みにブルブルと震わせることがあります。これは、ストレスによって交感神経が過剰に興奮してしまい、筋肉が収縮したり緩んだりを繰り返しているためです。

外から大きな物音（雷や花火など）が聞こえる、知らない人が家の中にいる、飼い主の機嫌が悪い……などの理由で不安を感じ、震えることがあります。

3.甘えたい欲求が高まっている

犬によっては「甘えたい」「かまってほしい」という欲求が過度に高まったとき、精神的ストレス（負荷）がかかり、体が震えてしまうこともあります。

「病気かな？」と思いきや、飼い主が撫でてあげたり声をかけたりするとピタッと震えが止まることはありませんか。これは寂しさからブルブルと体がストレスで震えている状態です。分離不安の可能性も疑われるので、少しずつひとり時間の過ごし方を学ばせていきましょう。

4.興奮している

嬉しさなどの興奮からブルブルと体が思わず震えてしまう犬もいます。これも興奮によって筋肉が収縮したり緩んだりを繰り返しているため、体が震えてしまっている状態です。

例えば、久しぶりに大好きな人に会えた時や、飼い主が珍しく遅い時間帯に帰宅したときなどに震えてしまう犬が多くいます。

5.病気や怪我

残る原因として考えられるのは、病気や怪我などの影響です。病気によって体に違和感を覚えていたり、怪我によって痛みを感じていたりすると、犬はその不安や病気の影響から体がブルブルと震えることがあります。

次の章では犬が震えているときに病気か否かを見分ける方法を紹介しているので、愛犬が突然震え出した時は、よく愛犬の様子を観察し、他に症状が現れていないかチェックしましょう。

犬が震えているときに病気を見分ける方法

犬が震えているとき、病気かそれ以外の原因で震えているのか見極めるためには、以下のポイントを確認してください。

30分以上震えが続いている 元気がなくぐったりしている 食欲がない 下痢や嘔吐などの症状が現れている 意識が朦朧とした様子をみせている 痙攣を起こしている

上記に1つでも当てはまるようであれば、病気や怪我など深刻な事態が起きている可能性が高まります。早めに動物病院を受診し、状態を確認してもらいましょう。

まとめ

犬がブルブルと震えるとき、心理的要因や寒さ以外にも病気や怪我の可能性が疑われます。最後に紹介した見分ける方法を参考に、少しでも「おかしいな」と感じたら、かかりつけの動物病院で診てもらいましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)