YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【パニックルーム付き?!】ビンテージ風に改装したセンス良すぎな1LDKを内見！」と題した動画を公開。築50年を超える福岡市中央区の雑居ビルが、センスあふれるブルックリンスタイルに大胆に「改造」された物件を紹介した。



動画で紹介されたのは、エレベーターのないビルの5階にある1LDKの部屋。外観のレトロな雰囲気からは想像もつかない内装に、入室した瞬間「なんじゃこりゃあ…やってんなあ！」と驚きの声を上げた。コンクリート打ちっぱなしの天井、モルタルの床、レンガタイルが印象的な室内は、まさにブルックリンスタイルそのものだ。



この物件の最大の特徴は、新築同様に仕上げる一般的なリノベーションとは一線を画す点にある。ゆっくり不動産さんは、「建物の素材の味を活かして、うまく改装したこのテイスト」を高く評価。既存の下足入れやドアを塗装で仕上げたり、あえて配管をむき出しにしたりと、古いものの良さを引き出す工夫が随所に見られる。「改装した人のセンス良すぎやしませんか？」と、ヴィンテージパーツや古材を巧みに組み合わせたデザインを絶賛した。



また、シャワールームはバスタブを設けず、元のタイルをグレーに塗装して仕上げるなど、デザインコンセプトを優先した潔い割り切りも特徴的だ。業務用を思わせるステンレスキッチンや、室内に設けられたアイアン窓など、インダストリアルな雰囲気を好む人にはたまらない要素が詰まっている。



ゆっくり不動産さんは、シャワーのみ、階段で5階という利便性の面でのネックにも触れつつ、この物件の価値は「『グッとくるかどうか』という判断基準」にあると語る。この唯一無二のデザインに魅了される人にとっては、デメリットを補って余りある魅力を持つ物件だと締めくくった。