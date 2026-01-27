ゆっくり不動産、パニックルーム付き？センス抜群の「改造」1LDKを内見！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
＃PR
YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【パニックルーム付き?!】ビンテージ風に改装したセンス良すぎな1LDKを内見！」と題した動画を公開。築50年を超える福岡市中央区の雑居ビルが、センスあふれるブルックリンスタイルに大胆に「改造」された物件を紹介した。
動画で紹介されたのは、エレベーターのないビルの5階にある1LDKの部屋。外観のレトロな雰囲気からは想像もつかない内装に、入室した瞬間「なんじゃこりゃあ…やってんなあ！」と驚きの声を上げた。コンクリート打ちっぱなしの天井、モルタルの床、レンガタイルが印象的な室内は、まさにブルックリンスタイルそのものだ。
この物件の最大の特徴は、新築同様に仕上げる一般的なリノベーションとは一線を画す点にある。ゆっくり不動産さんは、「建物の素材の味を活かして、うまく改装したこのテイスト」を高く評価。既存の下足入れやドアを塗装で仕上げたり、あえて配管をむき出しにしたりと、古いものの良さを引き出す工夫が随所に見られる。「改装した人のセンス良すぎやしませんか？」と、ヴィンテージパーツや古材を巧みに組み合わせたデザインを絶賛した。
また、シャワールームはバスタブを設けず、元のタイルをグレーに塗装して仕上げるなど、デザインコンセプトを優先した潔い割り切りも特徴的だ。業務用を思わせるステンレスキッチンや、室内に設けられたアイアン窓など、インダストリアルな雰囲気を好む人にはたまらない要素が詰まっている。
ゆっくり不動産さんは、シャワーのみ、階段で5階という利便性の面でのネックにも触れつつ、この物件の価値は「『グッとくるかどうか』という判断基準」にあると語る。この唯一無二のデザインに魅了される人にとっては、デメリットを補って余りある魅力を持つ物件だと締めくくった。
YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【パニックルーム付き?!】ビンテージ風に改装したセンス良すぎな1LDKを内見！」と題した動画を公開。築50年を超える福岡市中央区の雑居ビルが、センスあふれるブルックリンスタイルに大胆に「改造」された物件を紹介した。
動画で紹介されたのは、エレベーターのないビルの5階にある1LDKの部屋。外観のレトロな雰囲気からは想像もつかない内装に、入室した瞬間「なんじゃこりゃあ…やってんなあ！」と驚きの声を上げた。コンクリート打ちっぱなしの天井、モルタルの床、レンガタイルが印象的な室内は、まさにブルックリンスタイルそのものだ。
この物件の最大の特徴は、新築同様に仕上げる一般的なリノベーションとは一線を画す点にある。ゆっくり不動産さんは、「建物の素材の味を活かして、うまく改装したこのテイスト」を高く評価。既存の下足入れやドアを塗装で仕上げたり、あえて配管をむき出しにしたりと、古いものの良さを引き出す工夫が随所に見られる。「改装した人のセンス良すぎやしませんか？」と、ヴィンテージパーツや古材を巧みに組み合わせたデザインを絶賛した。
また、シャワールームはバスタブを設けず、元のタイルをグレーに塗装して仕上げるなど、デザインコンセプトを優先した潔い割り切りも特徴的だ。業務用を思わせるステンレスキッチンや、室内に設けられたアイアン窓など、インダストリアルな雰囲気を好む人にはたまらない要素が詰まっている。
ゆっくり不動産さんは、シャワーのみ、階段で5階という利便性の面でのネックにも触れつつ、この物件の価値は「『グッとくるかどうか』という判断基準」にあると語る。この唯一無二のデザインに魅了される人にとっては、デメリットを補って余りある魅力を持つ物件だと締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
ゆっくり不動産、間取り図では理解不能な“隠し和室”付き物件を内見！
ゆっくり不動産、家の中に家がある？常識を覆す「ガラスの箱」シェア別荘を内見！
ゆっくり不動産、5つのテラスに囲まれた福岡の″超個性的″2LDKを内見！
チャンネル情報
こんにちは。ゆっくり不動産です。日本中に眠っている個性的な物件・住宅をご紹介しています。お仕事の依頼、取材ご希望の個性的な物件・住宅情報は以下フォームにてご連絡お願いします。https://bit.ly/3ttuMJx個性的な住宅にお住まいの方、設計した設計事務所様、様々な方からの撮影依頼もお待ちしてます。