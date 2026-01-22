今冬の加入から1ヶ月も経っていないが、マンチェスター・シティがボーンマスからFWアントワーヌ・セメンヨを獲得したのは大正解だったようだ。



セメンヨは24日に行われたプレミアリーグ第23節のウォルバーハンプトン戦でも得点を記録し、これで早くも加入後3点目だ。右ウイングに入れるのが強みで、ウォルバーハンプトン戦でも右でボールを受けたところから左足でフィニッシュしていて、左右両足を使いこなせる。



