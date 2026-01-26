¥ß¥¹¥É¡ß¥´¥Ç¥£¥Ð¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡¡3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤¬¤Î¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¡ª
¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¤«¤é¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¡£¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½Ìó¸ÂÄê¤ÎÅö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤«¤éÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤«¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¶¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤´Ë«Èþ¥É¡¼¥Ê¥Ä
55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¤¬100¼þÇ¯¤Î¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð¡Ù¤È¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£2026Ç¯1·î9Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢Å¹Æ¬¤ÏÏ¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¿·¤·¤¯ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÌóÃíÊ¸¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¡£
Mister Donut¡ßGODIVA¡¡¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×
¡Ö¡Ø¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡Ù£ä¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å¾å¤²¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥´¥Ç¥£¥Ð¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ËÜÊª¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀå¿¨¤ê¤ÈÇ»¸ü¤µ¤¬³ð¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹ë²Ú¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤À¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î1ÈÖ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¡£¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Á¥å¥í¤¬¤Î¤ê¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡£
3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¼Ò¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤êìÔÂô¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤ÏÀÇ¹þ669±ß
¢£¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀÇ¹þ669±ß
¢¨¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÍÑ
¢¨Å¹Æ¬¤Ç¤ÏÈÎÇä¤Ê¤·
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Á2·î28Æü¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÌóÃíÊ¸´ü´Ö¤Ï1·î22Æü¡Á2·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¨¼õ¼èÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÎÍ½ÌóÉ¬¿Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¼Â»ÜÅ¹¡Ê°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×½ü¤¯¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê1Æü¤´¤È¤ÎÍ½Ìó¿ôÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ë
¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥¹¥É¡ß¥´¥Ç¥£¥Ð¡¡ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê2Ëç¡Ë