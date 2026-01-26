この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘！レイ・ダリオ氏が予見する「現代通貨システムの終焉」 借金で借金を返す“債務サイクルの罠”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルでで「通貨の価値が崩壊！富裕層が今すぐ対策するべきことを解説します！」と題した動画で、著名投資家レイ・ダリオ氏の警告を引き合いに、現代の通貨システムが「不況よりも深刻な終焉」を迎えつつあると指摘し、個人が取るべき資産防衛策について解説した。



宮脇氏はまず、レイ・ダリオ氏がインタビューで「最大の恐怖は何か」という問いに対し「通貨価値の崩壊である」と答えたことを紹介。これは単なる景気後退（リセッション）ではなく、「1930年代以来の世界秩序と通貨システムの崩壊」という、より深刻な事態を懸念しての発言だと説明した。



ダリオ氏が歴史を動かす要因として分析する「5つの巨大な力」が、現在は最悪の形で衝突しているという。宮脇氏は、(1)巨額の「債務」、(2)富裕層と貧困層などの「国内対立」、(3)中国やBRICSの台頭による「国際秩序の変化」、(4)世界各地で頻発する「自然災害」、(5)AIの進化による雇用の喪失といった「テクノロジーの変化」を挙げ、これらが相互に作用し、負のスパイラルを生み出していると指摘した。



特に深刻な問題として、アメリカの巨額な予算赤字を挙げ、「政府が借金を支えるために通貨をどんどん刷る」ことで通貨の購買力が低下する構造を解説。ダリオ氏は、この状況下における「通貨」とは、ドルや円そのものだけでなく、その先にある「債券」を指していると説明する。債券は「お金に対する将来の信用を示すもの」であり、通貨の価値が下がれば、将来受け取るお金の価値も目減りするため、債券の価値も暴落すると警告した。



宮脇氏は、このような危機的状況に備えるための具体的な対策を提示。第一に、預金や債券を「資産だと思わない」こと。資産の一部をゴールドやビットコイン、現物資産といった「誰の負債でもないもの」に移す必要性を説いた。最後に宮脇氏は、ドル建てだけでなく複数の通貨に分散させることや、国際的な対立の当事者ではない「中立的な成長国に資産と生活の基盤を分散させる」ことの重要性を強調し、動画を締めくくった。