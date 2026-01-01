[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]2025Ç¯¤Ë²Ý¶â¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê3Áª
¡¡AI¤ä¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¥µー¥Ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÌÀºÙ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¢»È¤¤²á¤®¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò²òÌó¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö²Ý¶â¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ò£³¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤òÍÑ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬³Ú¤·¤¤¡ÖDuolingo¡×
¡¡¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¸ì³Ø¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÏÌµÎÁÈÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½Õ¤´¤í¡ÖÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ò1¥«·îÌµÎÁ¤Ç»î¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¹ð¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖMax¡ÊÇ¯³Û2Ëü2800±ß¡Ë¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»îÍÑ¸å¤Ë¥À¥¦¥ó¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡ÖDuolingo¡×¤Ç¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMax¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Î½ÐÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤ä¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Ë°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£AI¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬É®¼Ô¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òµ²±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¾å°Ì¥×¥é¥ó¤Î¡ÖMax¡×¤Ï¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡¡ÖDuolingo¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï·ë¹½Â¿¤¯¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤È¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î12·î¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤ËTOEIC¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë»î¸³ÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«¿ÈºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖDuolingo¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖYouTube Premium¡×
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢Google¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖYouTube Music¡×¤¬¡ÖGoogle Play Music¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤À¤Ã¤¿¤´¤í¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï·î³Û780±ß¤Ç¤·¤¿¡ÊÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ï·î³Û980±ß¤À¤¬¡¢Áá´ü²ÃÆþ¤ÎÆÃÅµ¤Ç³ä°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤¬2023Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤Ë·î³Û1080±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½©¤´¤í¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êYouTube¤Î¹¹ð¤Ï¤¦¤¶¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÖYouTube¡×¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¡ÖYouTube Premium¡×¤ÎÎÁ¶â¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢·î³Û1280±ß¡ÊAndroid¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¡£¤½¤ÎÎÁ¶â¤Ë¡ÖYouTube Music¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·î³Û200±ßÂ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢YouTube¤«¤é¹¹ð¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥ÉºÆÀ¸¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤ä¤¡～¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ÖYouTube Premium¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢iPhone¤Ç¤â»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£iPhone¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢·î³Û1680±ß¤È¹â¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖYouTube Premium¡×¤ÏÇ¯´Ö¥×¥é¥ó¤À¤È1Ëü2800±ß¤Ç¡¢1¥«·î¤¢¤¿¤êÌó1070±ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖAudible¡×
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Amazon¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖAudible¡×¡£2024Ç¯5·î¤ËÌµÎÁÂÎ¸³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢·î³Û1500±ß¤Î²Ý¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Audible¤ÏºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â·¹¸þ¤Ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Audible¤ÏÄ°¤ÊüÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢½ñÀÒ¤Î¹ØÆþÈñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä°¼èÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢½ñÀÒ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢Audible¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë ¡È¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÎºîÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Ì«¤«¤Ê¤¨Ãø¡Ö¶ÇÀ±¡×¤â¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈºîÉÊ
¡¡2025Ç¯¤Ë¡ÖAudible¡×¤ÇÄ°¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶â»ÒÎè²ðÃø¡Ö»à¤ó¤À»³ÅÄ¤È¶µ¼¼¡×¡¢Áá¸«ÏÂ¿¿Ãø¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤ÎÊì¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ìÃø¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ê¤É¡£±Ç²è¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÏÌó3»þ´Ö¤È¤¤¤¦¾å±Ç»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Audible¤Ç¤Ï¾å¡¦²¼´¬¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È43»þ´ÖÄ¶¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï±Ç²è¤ÏÈó¾ï¤ËÃ»¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£