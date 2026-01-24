大韓航空は、東京/成田〜ソウル/仁川線で臨時便を運航する。

2月1日から3月28日にかけて、KE8707/8708便の1日1往復を増便する。機材はボーイング737-8型機もしくはボーイング737-800型機を使用する。

これにより期間中、1日5往復を運航することになる。東京とソウル間は東京/羽田〜ソウル/金浦・ソウル/仁川線を合わせ、1日9往復を運航することになる。

■ダイヤ

KE706 東京/成田（09：15）〜ソウル/仁川（12：00）

KE704 東京/成田（14：00）〜ソウル/仁川（16：40）

KE712 東京/成田（17：10）〜ソウル/仁川（19：55）

KE8708 東京/成田（18：35）〜ソウル/仁川（21：20）

KE714 東京/成田（20：40）〜ソウル/仁川（23：25）

KE703 ソウル/仁川（09：55）〜東京/成田（12：25）

KE711 ソウル/仁川（13：15）〜東京/成田（15：45）

KE8707 ソウル/仁川（14：40）〜東京/成田（17：15）

KE713 ソウル/仁川（16：55）〜東京/成田（19：30）

KE705 ソウル/仁川（18：45）〜東京/成田（21：05）