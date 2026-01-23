¡ÖÊüÁ÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤É½¸½¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤â·ãÅÜ¡ÄËèÆüÊüÁ÷¤¬¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤é¤Î»ÑÀª¤ò¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤ÈÉ½µ¡¢¶É¥¢¥Ê¤¬¼Õºá¤âÄÃ²Ð¤»¤º
¡Ô¡Ö¤Ä¤è¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤¹ñ¡×¤Æ¤Ê¤ó¤ä¡¡¤³¤ì¤ÏÊÐ¸þÊóÆ»¤ä¤í¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢»²À¯¤Ï¶ì¾ðÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ª¡Õ
¡¡1·î22Æü¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢MBSËèÆüÊüÁ÷¡Ø¤è¤ó¤Á¤ã¤óTV¡Ù¤Ç¤ÎÁªµó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊóÆ»ÆâÍÆ¤òÌäÂê»ë¡£ËÁÆ¬¤Î°ìÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢²èÌÌ¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡Ë¡Ø¤è¤ó¤Á¤ã¤óTV¡ÙÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î°ìËë¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½°±¡²ò»¶¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÁªµóÀïÆÍÆþ¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤Î¸øÌó¤Î°ã¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡£¡ØÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¡Ù¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤òÁ°¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤ë·Á¤Ç¡Ø²æ¡¹¤¬µá¤á¤ëÆüËÜ¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¶¯¤¯¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¡È¤³¤ï¤¤¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤È¿Ê¹ÔÌò¤ÎÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬²òÀâ¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¡ØÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¡Ù¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¶¦»º¡¢¤ì¤¤¤ï¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡Ù¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤Î°ìËë¤òÌäÂê»ë¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï22Æü¸½»þÅÀ¤Ç2000Ëü²ó¶á¤¤¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÊÐ¸þÊóÆ»¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡ÔÊüÁ÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤É½¸½¤Á¤ã¤¦¤ï¡¡´°Á´¤ËÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¡¡BPO°Æ·ï¤ä¤í¡Õ
¡Ô»ä¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£ÆüMBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤Ï¸øÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë±ê¾å°Æ·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ï16»þ15Ê¬¤³¤í¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢17»þÂæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡Ô¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¤Ï¡£¡Õ¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡£ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢19»þ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢MBS¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ø¤³¤³¤ÇÄûÀµ¤È¤ªÏÍ¤Ó¤Ç¤¹¡£¸á¸å4»þÂæ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Î³ÆÀ¯ÅÞ¤Î¸øÌó¤Î°ã¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈÖÁÈÆâ¤Ç¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ì¸þ¤Ë±ê¾å¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢23Æü¤Ë¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤âX¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°ìÏ¢¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¤è¤ó¤Á¤ã¤óTV¡Ù¤Ï23Æü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤â¡¢²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¤¬²þ¤á¤ÆÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤Æ¼ê¤´¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀSNS¤Ç¤Ï
¡Ô´°Á´¤ËÁªµóË¸³²¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Ù¤¡£¤³¤ó¤ÊÏª¹ü¤Ê°õ¾ÝÁàºî¤ò¡È¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¡É¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¡Ö¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£