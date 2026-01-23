大人気漫画『進撃の巨人』の作者、諫山創さんの出身地として知られる大分県日田市。現在、同作とタイアップした新たなイベントが開催され、世界中のファンから注目が集まっています。

【写真を見る】『進撃の巨人』聖地大分・日田市で外国人客が急増 インバウンド12倍増、経済効果は17億円超 期間限定イベント「進撃の日田フェスタ」開催中

等身大エレンがお出迎え

世界累計発行部数が1億4000万部を突破した『進撃の巨人』。今年1月から劇場版完結編のリバイバル上映が全国で始まり、いまも高い人気を誇っています。

（北海道・観光客）「最近アニメを見返して来ました。作者の思いも知ることができるようになっているので、すごくおもしろいです」

街の魅力を発信しようと、去年12月から新たに始まったのが「進撃の日田フェスタ」。拠点となる「道の駅水辺の郷おおやま」では、休憩スペースが作品一色に彩られ、併設するミュージアムには主人公・エレンの等身大フィギュアが登場しました。

（香港・観光客）「好きなのはリヴァイ兵長とエレン」（台湾・観光客）「感動しました。泣きたいぐらいです」

遊び心あふれる限定バーガー

食の面でもファンを楽しませています。

道の駅にあるカフェでは、ファンにはたまらないオリジナルハンバーガー（2300円）が新登場。パッケージは作中の巨大な壁「ウォール・マリア」をイメージし、超大型巨人が覗き込む遊び心あふれるデザインです。100%ビーフのパティにイタリア野菜「フリアリエッリ」を使用。食べ応えのある一品です。

（高橋宏明記者）「肉々しいビーフパティの味わいがまず感じられて、そのあとにイタリアの野菜が少しほろ苦いんですけど、絶妙にマッチしてとてもおいしいです」

また、サッポロビール九州日田工場敷地内にある「進撃の巨人 in HITA ミュージアム ANNEX」では、作中屈指の人気キャラ・リヴァイの等身大フィギュアや、名シーンの作画が展示されています。

水辺の郷おおやま 森繁基副店長：

「普段でしたら例年来場者が少ない時期ではあるんですけど、フェスタを目当てに来る方は多いです。定期的にこういったイベントを継続していくことで、日田の観光に長く貢献できると思っています」

経済効果は17億円超、インバウンド需要も12倍に

江戸時代の街並みが残る豆田地区では「謎解きイベント」も開催。参加者は専用アイテムを購入し、その指示に従って市内中心部をめぐります。

（宮崎・観光客）「いろいろ調べていたら謎解きイベントがあったので、やってみたいと思いました。観光めぐりができるのでおもしろいです」

日田市内では、これまでも銅像を設置するなど作品とのコラボを推進し、その経済効果は2024年で17億9000万円と試算されています。特に外国人宿泊客数は9万6000人を記録し、2021年と比べて12倍以上に増加しています。

観光関係者はイベントをきっかけに豆田地区をはじめ、伝統的なスポットにもファンの足が向き、新たなにぎわいづくりにつながればと期待を寄せています。

日田市観光協会 武内雅宣さん：

「豆田町も楽しめ、観光も楽しめて良かったという言葉はたくさんいただいています。何度も足を運んでもらうためには、どんどん新しいことを提供していかないと、お客さまも楽しめなくなってしまいますので、今後も新しいことをやっていこうと計画しています」

完結後もなお多くの人々を惹きつける『進撃の巨人』。作品とコラボした継続的な取り組みが、日田市をさらに活性化していきそうです。