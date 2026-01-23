バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」が題材のハズレなし「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」を、2026年1月23日に「一番くじONLINE」および同作の公式グッズショップ「麦わらストア」などで発売。

A〜D賞はフィギュア、ギア5「ルフィ」や怪物強化の姿「チョッパー」

同作が題材の、悪魔の実の実力者シリーズ第3弾。一番くじのフィギュアブランド「魂豪示像」フィギュアや小物入れ、ヘッドマグネットなどのアイテムをラインアップする。

A〜D賞はいずれも「魂豪示像」から、"ギア5"の姿の「モンキー・D・ルフィ」、怪物強化の姿の「トニートニー・チョッパー」、羽の造形が特長の「ピエール＆ガン・フォール」、能力を発動した「ブラックマリア」のフィギュアが当たる。

E賞は、作中に登場する「四角なのに死角無し」状態の「カク」を再現した小物入れ。F賞は、悪魔の実の能力者「海堂」「光月モモの助」「マルコ」「X・ドレーク」の能力発動中の姿をかたどったヘッドマグネットを用意する。

以下、「アクリルブロック」や「ジャガードタオル」、「プリズムステッカーセット」、全9等級45種の中から必ずいずれかが当たる。

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、能力発動中の「センゴク」の「魂豪示像」フィギュア。「TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME」フィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのことだ。

価格は1回850円（税込）。