King ＆ Prince、新曲が永瀬廉×吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』主題歌に決定！「主題歌として参加できることがとても嬉しい」
永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌が、King ＆ Prince「Waltz for Lily」に決定。このたび、幻想的なポスターと甘美で緊張感溢れる本予告映像が解禁された。
■永瀬廉と吉川愛のダンスシーンに注目
あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬廉が演じるあやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）と、吉川愛が演じる家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）、運命に導かれたふたりの、究極のラブストーリーを描いた本作。
優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった。「見つけた、俺の花嫁―」鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけにふたりの運命は大きく動き出していく。
今回解禁されたポスターでは、白い彼岸花に彩られた幻想的な空間のなか、玲夜と柚子が、ダンスを踊るシーンが切り取られている。わずかな距離に緊張感がありつつも、互いを想う確かな感情が画面いっぱいに広がる。孤独を抱えた柚子が嫁ぐこととなる、最も強く美しい“鬼”との運命の行方に、期待が高まるビジュアルとなっている。劇中でのふたりの華麗なダンスシーンにも注目だ。
■King ＆ Prince「Waltz for Lily」は美しいラブソング
併せて解禁された本予告映像では、あやかしと人間が共存する世界が妖しくも美しい映像で描かれ、本作の世界観を垣間見ることができる。そして孤独と絶望のなかで橋から身を投げようとする柚子を、突如現れた玲夜が救い上げる衝撃的なシーンから幕を開ける。月明かりの下、妖艶な笑みを浮かべながら「見つけた。俺の花嫁―」と告げる玲夜。そのひと言が、柚子の運命を大きく動かしていく。
映像前半では、決して交わるはずのなかったふたりの距離が、少しずつ縮まっていく過程が丁寧に映し出され、戸惑いながらも互いに惹かれていく様子が印象的に描写される。一方で、鬼の花嫁であるがゆえに待ち受ける過酷な運命や、ふたりの絆を脅かす存在、そしてあやかしの世界に渦巻く因縁が激しく交錯する展開が物語に影を落としていく。愛する人のために抗おうとする柚子と、彼女を唯一無二の花嫁として守り抜こうとする玲夜の覚悟が、壮大な世界観とともに描かれている。愛を知らない鬼と、愛に見放された人間。種族を超えたふたりの運命の行方は――。
甘美さと緊張感が伝わる美しい世界観の映像を彩るのは、主題歌であるKing & Princeの最新曲「Waltz for Lily」。本楽曲は映画のために書き下ろされたKing & Princeの最新曲。決して交わることのなかった玲夜と柚子の出会いと運命、そして妖艶で甘美な世界観を、大人びたワルツのリズムにのせ和のエッセンスを加え表現した美しいラブソング。映画のふたりの出会いを想起させるようなロマンチックな歌詞が映画の世界観をさらに彩り、劇場公開への期待をさらに高めている。なお、本楽曲は3月25日にシングルとしてリリースされることが決定した。
また、本作のイメージソングとして、由薫による描き下ろし楽曲「Ray」が劇中で流れることも決定。ドラマ『星降る夜に』（2023年）の主題歌「星月夜」がデジタル累計再生数4億回突破するなど幅広い層からの支持が厚い由薫による書き下ろし楽曲が本作に更に彩りを加える。こちらは鋭意製作中なので、続報を待とう。
■King & Prince コメント
Q. 本作の主題歌に決まった気持ち
永瀬：自分の大切な主演作に、大切なKing & Princeが主題歌として参加できることがとても嬉しいです。海人の作品の時も同じですが、よりグループに対しての想いが高まりますし、今のふたりだからこその、楽曲の幅の広さを多くの方たちに聞いていただける機会をいただけて、感謝しています。
高橋（「高」は、はしごだかが正式表記）：King & Princeとしてもこの作品に彩りを加えることができること、とても嬉しく思いました！ 映画がもっと楽しみになるように、映画を観終わったあとの気持ちをもっと素敵にできるように、精一杯楽曲に思いを込めました。
Q. 主題歌にかけた想い
永瀬：『鬼の花嫁』で描かれる「運命の恋」をテーマに、大切な人への想いを込めた楽曲です。
和のテイストもある作品なので、リンク感も意識しつつ、それだけではないバランスよく洗練されたアレンジがとてもお気に入りです。歌詞も含め、ばちっと寄り添ってくれた自信があります！
ふたりの歌声が重なって儚さも出たと思いますし、タイトルにもあるワルツの三拍子にも是非注目して欲しいです。
高橋：作品のビジュアルや世界観を教えてもらいながら、美しく大人びた華やかさ、儚さを目指して制作しました。ロマンチックで切実な、素敵なワルツのラブソングができたのではないかなと思います！
Q. 映画をこれからご覧になる方へ
永瀬：「あやかしの世界」は本当にこんな感じなのかもしれない、こんな世界があってもいいなと、自然に世界観に入りこむことが出来て、気が付いたら没入していました。そして、とにかく画が綺麗です。
エンドロールの「Waltz for Lily」も作品を彩ることが出来たと思います。
玲夜と柚子の「運命の恋」に、ときめいたり切なくなったりしながら、是非『鬼の花嫁』の世界にどっぷり浸かって欲しいです。お楽しみに！
高橋：この作品を通して「Waltz for Lily」がどういうふうに聴こえるのか、届いてくるのか、今からとてもワクワクしますし、少し緊張もしています。僕自身も映画を楽しみにしているひとりなので、みなさんも一緒に楽しみにしていてくださると嬉しいです！
■映画情報
『鬼の花嫁』
3月27日（金）公開
原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）
コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）
出演：永瀬廉 吉川愛
伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音
尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野 真千子
監督：池田千尋
脚本：濱田真和
主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince
イメージソング：「Ray」由薫
配給：松竹株式会社
(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会
