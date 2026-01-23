King ＆ Prince、新曲が永瀬廉×吉川愛W主演映画『鬼の花嫁』主題歌に決定！「主題歌として参加できることがとても嬉しい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌が、King ＆ Prince「Waltz for Lily」に決定。このたび、幻想的なポスターと甘美で緊張感溢れる本予告映像が解禁された。

■永瀬廉と吉川愛のダンスシーンに注目

あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬廉が演じるあやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）と、吉川愛が演じる家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）、運命に導かれたふたりの、究極のラブストーリーを描いた本作。

優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった。「見つけた、俺の花嫁―」鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけにふたりの運命は大きく動き出していく。

今回解禁されたポスターでは、白い彼岸花に彩られた幻想的な空間のなか、玲夜と柚子が、ダンスを踊るシーンが切り取られている。わずかな距離に緊張感がありつつも、互いを想う確かな感情が画面いっぱいに広がる。孤独を抱えた柚子が嫁ぐこととなる、最も強く美しい“鬼”との運命の行方に、期待が高まるビジュアルとなっている。劇中でのふたりの華麗なダンスシーンにも注目だ。

■King ＆ Prince「Waltz for Lily」は美しいラブソング

併せて解禁された本予告映像では、あやかしと人間が共存する世界が妖しくも美しい映像で描かれ、本作の世界観を垣間見ることができる。そして孤独と絶望のなかで橋から身を投げようとする柚子を、突如現れた玲夜が救い上げる衝撃的なシーンから幕を開ける。月明かりの下、妖艶な笑みを浮かべながら「見つけた。俺の花嫁―」と告げる玲夜。そのひと言が、柚子の運命を大きく動かしていく。

映像前半では、決して交わるはずのなかったふたりの距離が、少しずつ縮まっていく過程が丁寧に映し出され、戸惑いながらも互いに惹かれていく様子が印象的に描写される。一方で、鬼の花嫁であるがゆえに待ち受ける過酷な運命や、ふたりの絆を脅かす存在、そしてあやかしの世界に渦巻く因縁が激しく交錯する展開が物語に影を落としていく。愛する人のために抗おうとする柚子と、彼女を唯一無二の花嫁として守り抜こうとする玲夜の覚悟が、壮大な世界観とともに描かれている。愛を知らない鬼と、愛に見放された人間。種族を超えたふたりの運命の行方は――。

甘美さと緊張感が伝わる美しい世界観の映像を彩るのは、主題歌であるKing & Princeの最新曲「Waltz for Lily」。本楽曲は映画のために書き下ろされたKing & Princeの最新曲。決して交わることのなかった玲夜と柚子の出会いと運命、そして妖艶で甘美な世界観を、大人びたワルツのリズムにのせ和のエッセンスを加え表現した美しいラブソング。映画のふたりの出会いを想起させるようなロマンチックな歌詞が映画の世界観をさらに彩り、劇場公開への期待をさらに高めている。なお、本楽曲は3月25日にシングルとしてリリースされることが決定した。

また、本作のイメージソングとして、由薫による描き下ろし楽曲「Ray」が劇中で流れることも決定。ドラマ『星降る夜に』（2023年）の主題歌「星月夜」がデジタル累計再生数4億回突破するなど幅広い層からの支持が厚い由薫による書き下ろし楽曲が本作に更に彩りを加える。こちらは鋭意製作中なので、続報を待とう。

