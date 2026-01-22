¡ÖËÍ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï1²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×ÅÐÏ¿¼Ô14Ëü¿Í¤ÎYouTuber¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÇäµÑ¡É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¸½¼Â
¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¡Ö¡Ú¼ý±×¸ø³«¡ÛÅÐÏ¿¼Ô¿ô14Ëü¿Í¥Ý¥¤³è·ÏYouTuber¤ÎµîÇ¯¤ÎÇ¯¼ý»ö¾ð¡£1²¯±ß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÇäµÑ¤ÎÎ¢Â¦¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ºòÇ¯¤ÎYouTube¼ý±×¤¬²áµîºÇ¹â¤Î740Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö1²¯±ß¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÇäµÑ¡×¤ÎÂÇ¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤ÏºòÇ¯¤ÎYouTube¤«¤é¤Î¼ý±×¤¬Ìó740Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤³¤ì¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¼ý±×³Û¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó200Ëü±ßÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢YouTube°Ê³°¤Î°Æ·ïÊó½·¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤Î¼ýÆþ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö°ìºòÇ¯¤ÎÊý¤¬Á´Á³¹â¤¤¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¡ÖÇäµÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¡ÖËÍ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï1²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ººÄê¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·î´Ö¤Î¼ý±×À¤äÆ°²è¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Î¿ä°Ü¤Ê¤É¤¬Áí¹çÅª¤Ë²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢1²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â·î´Ö¤ÎÍø±×¤¬400Ëü±ß°Ê¾å¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢À¸³è¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£·ëº§¸å¤ÏºÊ¤¬·ÐÍý¤ä»öÌ³ºî¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤ÏÆ°²èÀ©ºî¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ï¡¢½ÐÈñ¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤Æ°²è¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ë²ÌÅª¤ËYouTube¼ý±×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ë¡¿Í²½¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤Ç¯²ñÈñ16Ëü5000±ß¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÏÃ¤ä¡¢5Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥ÉÌµÃ´ÊÝ¼ÒºÄ¡×¤òËþ´ü¤Þ¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¤¿ºÝ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
