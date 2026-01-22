ロシアのプーチン大統領＝2025年12月/Mikhail Metzel/AFP/Getty Images

（CNN）ロシアのプーチン大統領は21日、「グリーンランドで起きていることは、われわれには全く関係ない」と述べた。一方で、デンマーク自治領のグリーンランドを米国が「領有」することを暗に後押しする発言もした。

プーチン氏は安全保障の会議で、ロシアには「米国と同様の問題を解決した経験がある」とし、トランプ米大統領の野心を示唆するような歴史的文脈を持ち出した。

プーチン氏は、ロシアが1867年にアラスカを売却した例に言及。米国は当時、720万ドルで同地域を購入したとし、現在の価値に換算すると約1億5800万ドルに相当すると試算した。

プーチン氏はさらに、アラスカの面積とグリーンランドの面積を比較し、同様の論理で考えれば、グリーンランドの価値は「2億〜2億5000万ドル程度」、歴史的な金価格を基準にすれば「10億ドル近くになる可能性がある」と述べた。

プーチン氏は「米国はこの金額を支払う余裕があると思う」と語った。

さらにプーチン氏は、1917年にデンマークが、現在の米領バージン諸島を米国に売却した例も引き合いに出した。

プーチン氏は最後に出席者に向け、「ちなみに、デンマークはこれまでグリーンランドを植民地として扱い、残酷とまでは言わないまでも、かなり厳しく扱ってきた」と述べた。

欧州の指導者たちは、デンマークやグリーンランドの人々の意思に反して米国がグリーンランドを併合すれば、北大西洋条約機構（NATO）が弱体化、あるいは分裂し、プーチン氏にとって主要な戦略目標の一つが達成される恐れがあると懸念を示している。