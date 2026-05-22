北朝鮮国旗【ニューヨーク共同】ニューヨークで開催中のNPT再検討会議で採択を目指す成果文書案の4度目の改訂版が22日未明、各国に配布され、北朝鮮の非核化に支持を表明した項目が削除された。閉幕日の22日（日本時間23日）の採択を優先し、各国が対立していた項目をそぎ落とした形だが、骨抜きとの批判も出そうだ。NPTからの脱退を一方的に宣言し核開発を続ける北朝鮮に対し、NPTが成果文書で一切言及しない事態になる見通し