【キーウ、モスクワ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は22日、今年に入り約590平方キロの領土を解放したと明らかにした。ウクライナ政府は、ウクライナによるロシア領内の無人機攻撃と、ロシア軍が使用していた米国の衛星通信サービス「スターリンク」の遮断によって、ロシア軍の進撃のペースが大幅に鈍化したと分析している。ゼレンスキー氏は英独仏の首脳とオンラインで会談した後、ロシアへの圧力