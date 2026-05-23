ロシア外務省は２２日、ウクライナ東部ルハンスク州の露軍占領地域にある学生寮などに同日未明、ウクライナ軍の無人機攻撃があったと発表した。タス通信によると露非常事態省は２３日、死者が１６人、負傷者は４２人と公表した。プーチン露大統領は、報復を検討するよう国防省に指示した。露外務省は、学生寮が５階建てで、当時１４〜１８歳の８６人がいたと説明した。露国営テレビは、建物が倒壊した現場で行われている救助活